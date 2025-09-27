Blessures zijn helaas onlosmakelijk met elkaar verbonden met topsport. Helemaal in de NFL, waar erg fysiek wordt gespeeld. De betoverende presentatrice Charissa Thompson kan dan ook helemaal niets met klagende supporters.

Fans lijken tegenwoordig drukker met wedden op sportwedstrijden, dan met het supporten van hun favoriete team. Ook zijn er zogenoemde fantasy-spellen, waarbij gebruikers bepaalde spelers kunnen selecteren in ruil voor punten. Denk bijvoorbeeld aan Scorito in Nederland. Dan is het zuur als een speler voor heel het seizoen geblesseerd raakt. In de NFL is dat het geval met Nick Bosa (San Francisco 49ers) en James Conner (Arizona Cardinals).

Vooral laatstgenoemde is een veel gekozen speler in fantasy-spelletjes. Online krijgen belangrijke spelers die geblesseerd zijn geraakt veel haat. Tot ongenoegen van Thompson, die het in de podcast Calm Down omschrijft als 'hartverscheurend'.

'Er zit een hele familie achter'

"Er zit een hele familie en een heel leven achter dit nieuws (de blessure, red.), vooral als je kinderen hebt. Het is meer dan alleen: 'O jee, die gast is uitgeschakeld, dat is slecht voor mijn fantasyteam.' Het is veel erger voor hem!", beet Thompson van zich af.

Vervolgens had de presentator duidelijke woorden voor de critici: "Ik heb gewoon zoveel respect voor atleten," zei Thompson. "En het is niet: 'Oh, ze verdienen zoveel geld.' Hou daar eens mee op! Er zijn genoeg mensen die veel geld verdienen en lang niet zo hard werken."

Grote contracten

Hoewel de overgrote meerderheid van de fans blessures aan het einde van het seizoen kan begrijpen, reageerden sommigen spottend op zogenaamd luie professionals en hun miljoenencontracten. Wat het financiële aspect betreft, zei Thompson dat professionals een "extreem zeldzame vaardigheid" hebben - en als ze het geld niet krijgen, profiteren alleen de miljardairs.