De Amerikaanse sportwereld rouwt om de dood van Rudi Johnson. De voormalig NFL-ster van Cincinnati Bengals overleed op 45-jarige leeftijd, zo bevestigen politiefunctionarissen in Florida.

De topman van de Bengals, Mike Brown, reageerde op de verschrikkelijke tragedie: "Rudi was een geweldige man en een buitengewone speler. Met groot verdriet ontvangen we het nieuws van zijn overlijden. We betuigen onze oprechte deelneming aan zijn familie en naasten", aldus Brown.

We are deeply saddened by the passing of Rudi Johnson. pic.twitter.com/wXTd8jgEBl — Cincinnati Bengals (@Bengals) September 23, 2025

Zelfmoord

Amerikaanse media melden dat Johnson deze week zelfmoord heeft gepleegd. De grote vraag is of de speler kampte met Chronische Traumatische Encefalopathie (CTE). Die hersenaandoening duikt vaker op bij spelers in de NFL, vanwege de harde klappen die ze ontvangen. Echter kan deze ziekte pas na de dood worden vastgesteld.

CTE leidt tot symptomen zoals geheugenverlies, depressie, agressief gedrag en uiteindelijk dementie. Onderzoek aan de Boston University ontdekte tekenen van CTE bij meer dan 90% van de onderzochte, overleden NFL-spelers. De NFL heeft inmiddels stappen gezet voor de veiligheid van spelers. Zoals strengere protocollen rond hersenschuddingen en het aanpassen van helmtechnologie.

Tragisch voorbeeld

Een tragisch voorbeeld is Aaron Hernandez, van wie de docuserie Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez is gemaakt. Zijn carrière – en leven – nam een dramatische en uiteindelijk fatale wending. In 2017, op 27-jarige leeftijd, pleegde Hernandez zelfmoord in zijn cel. Daar zat hij een levenslange straf uit voor moord. Na zijn dood werd zijn brein onderzocht en gaven artsen een verontrustende conclusie: Hernandez leed aan stadium 3 CTE. Da wordt normaal gesproken alleen gezien bij veel oudere, gepensioneerde spelers.

Johnson als speler

Johnson speelde tussen 2001 en 2007 voor Cincinnati Bengals, nadat hij naam maakte op de universiteit van Auburn. Bij de Bengals was hij in 2004, 2005 en 2005 als running back goed voor meer dan 1000 yards. Johnson verdiende dankzij 1454 yards en 12 touchdowns in 2004 een plekje in de All Star-wedstrijd. In totaal scoorde hij 48 touchdowns via de grond, waarmee hij op een derde plek staat binnen de organisatie.

Johnson speelde in 2008 nog voor Detroit Lions, waarna hij met pensioen ging. In totaal liep hij 5979 yards en scoorde hij 49 touchdowns. Onlangs werd hij nog opgenomen in de Hall of Fame van zijn middelbare school. "Ik wil alleen maar zeggen: droom groots, richt je op de sterren, blijf gefocust, geef nooit op. En nog één ding tegen alle kinderen uit Chesterfield County: ik houd jullie in de gaten – ik kijk uit naar de volgende ster die geboren wordt."