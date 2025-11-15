De Amerikaanse sportwereld is opgeschrikt door een heftige moord. De 66-jarige American footballcoach John Beam is overleden, nadat hij op de campus waar hij werkte werd neergeschoten. "Je betekent alles voor mij", aldus een oud-speler.

Beam was te zien in de Netflix-hitserie Last Chance U. Die show ging over Amerikaanse junior college's (JUCO's) waar spelers vaak een laatste kans kregen om hun sportcarrière, opleiding én leven op de rit te krijgen. Beam was te zien in het vijfde en laatste seizoen van de serie. Hij coachte het footballteam van Laney College in Oakland, Californië.

Op de campus van die school werd Beam op 13 november neergeschoten. Een dag later overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Volgens de politie was er sprake van "een zeer gericht incident". De 27-jarige Cedric Irving Jr., een bekende van Beam, werd aangehouden.

"Dit was een zeer gericht incident en ik moet zeggen dat coach Beam, ook al hadden hij en Cedric geen nauwe band met elkaar, openstond om iedereen in onze gemeenschap te helpen", aldus James Beere van de Oakland Police Department. Beam was tussen 2012 en 2024 hoofdcoach bij Laney College Eagles, nadat hij in 2004 begon als trainer van de running backs.

In november 2024 ging hij met pensioen als coach en recentelijk was hij werkzaam als sportdirecteur van de universiteit. Twintig spelers die hij coachte schopte het tot de NFL, onder wie één Super Bowl-winnaar: Sterling Moore van New England Patriots. Andere bekende namen zijn C.J. Anderson, Marvel Smith en broers Nahshon Wright en Rezjohn Wright. Zij zijn nog actief en spelen bij respectievelijk Chicago Bears en New Orleans Saints.

De broers Wright met Beam:

"Je betekent alles voor mij", schreef laatstgenoemde op Instagram. Hij en zijn broer waren verslagen door het nieuws. "Ga je voor altijd missen", reageerde Nahshon.

Ook in de NBA werd stilgestaan bij het verlies van Beam. Steve Kerr, die als speler met kampioen werd, noemde de coach een 'legende'. "Vandaag is een heel, heel trieste dag. Een trieste dag voor de Bay Area, een trieste dag voor de familie van coach Beam en iedereen in Oakland. Hij was een gerespecteerd figuur in Oakland en heeft zoveel voor zoveel mensen gedaan", sprak Kerr.

Steve Kerr opened his press conference tonight honoring the memory of Oakland coaching legend John Beam, who died Friday after being shot on campus.



"He was a revered figure in Oakland. Did so much for so many people."

"Namens de Warriors wil ik ons ​​medeleven betuigen en iedereen eraan herinneren dat wij de verandering moeten zijn, als gemeenschap, als burgers, wij moeten degenen zijn die erop staan ​​dat we de problemen met wapengeweld aanpakken."