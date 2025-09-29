De volgende Super Bowl is nog even van ons verwijderd. Toch heeft de organisatie inmiddels wel al de artiest bekendgemaakt die optreedt tijdens de Halftime Show. Fans van de immens populaire Taylor Swift bleven teleurgesteld achter.

Het is namelijk niet de vriendin van Kansas City Chiefs-speler Travis Kelce die zal schitteren in het stadion van San Francisco 49ers. De met Grammy's bekroonde Puerto Ricaanse rapper Bad Bunny heeft de eer.

'Voor mijn mensen, mijn cultuur'

Bad Bunny kondigde eerder deze maand aan niet in de Verenigde Staten te zullen optreden tijdens zijn wereldtournee die in november begint, vanwege zorgen over immigratierazzia's bij zijn concerten. In een verklaring over de Super Bowl zei hij: "Dit is voor mijn mensen, mijn cultuur en onze geschiedenis."

De halftime shows van de Super Bowl trekken traditioneel de grootste namen uit de muziekwereld aan. Eerdere optredens werden verzorgd door artiesten als Michael Jackson, de Rolling Stones, Madonna, Bruce Springsteen, Prince en Paul McCartney. Vorig jaar trad Kendrik Lamar op tijdens de rust. De Super Bowl werd toen gewonnen door Philadelphia Eagles, ten koste van Kansas City Chiefs.

Swifties teleurgesteld

Taylor Swift moet dus minimaal nog een jaartje wachten op een uitnodiging voor de Halftime Show. De populaire popzangers is sinds eind 2023 samen met Kelce, tight end van Kansas City Chiefs. Onlangs maakten de twee bekend dat ze gaan trouwen. "Je docent Engels en je gymdocent gaan trouwen", kondigde het aanstaande bruidstel aan.

In Amerika wordt gespeculeerd waarom Swift niet de Halftime Show doet. Volgens insiders zou ze er niet uitkomen met de organisatie, omdat de NFL haar de rechten van het optreden niet wil geven. Dus blijven haar fans (Swifties) teleurgesteld achter. "Geen enkele goede halftime show in 5 jaar. Stel je voor dat je Taylor Swift verprutst en terugvalt op Bad Bunny", was een van de reacties. En: "Ze heeft de Super Bowl niet nodig. Maar de Super Bowl heeft haar absoluut nodig. Zonder Taylor is het gewoon weer een show in de rust."