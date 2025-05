Gruwelijke moord op vriendin eindigt met 30 jaar cel voor oud-NFL-speler: 'Hij verbrandde haar lijk'

Voormalig NFL-speler Kevin Ware Jr. moet jarenlang de bak in. Amerikaanse media melden dat hij deze week een akkoord bereikte met het Openbaar Ministerie in ruil voor zijn bekentenis op de moord van zijn vriendin in 2021. Ware Jr. kreeg 30 jaar gevangenisstraf.

De inmiddels 41-jarige Ware speelde kort in de NFL voor Washington Redskins en San Francisco 49ers. In de zomer van 2021 beging hij de gruwelijke daad door zijn toenmalige vriendin Taylor Pomanski te vermoorden. Zij verdween onder verdachte omstandigheden en was voor het laatst gezien op een feestje bij haar huis in Houston, Texas.

Gevonden met een geladen geweer

Daags voor haar verdwijning werd de oud-speler aan de kant gezet nadat hij 185 kilometer per uur reed. Toen bleek Ware Jr. wapens - waaronder een geladen AK47 -, cocaïne en crystal meth in zijn auto te hebben. De stoffelijke resten van Pomanski werden eind 2021 gevonden in een sloot in Harris County. Ware had haar "met een mes gesneden, met een stomp voorwerp geslagen, haar gewurgd en vervolgens haar lijk verbrand", zo blijkt uit gerechtelijke documenten.

Pomaski's ex-vriend zei dat hij ervan overtuigd was dat ze in een gewelddadige en giftige relatie zat toen ze verdween. "Taylor heeft in april meerdere keren contact met me opgenomen. We hebben het erover gehad hoe ze daar weg kon komen, weer op de been kon komen, zichzelf kon stabiliseren", vertelde haar ex aan KHOU 11 News.

Eerdere celstraf

Ware pleitte eerder schuldig aan drugs- en wapenbezit op 12 december 2022 – de dag waarop zijn proces voor die aanklachten zou beginnen – en werd daarvoor veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf.

Hij speelde in totaal slechts zestien wedstrijden in de NFL.