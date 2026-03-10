Travis Kelce stapt dit jaar het huwelijksbootje in met de wereldberoemde zangeres Taylor Swift. Maar dat is niet de enige ring die hij nastreeft. De 36-jarige American footballer gaat er namelijk nog een jaartje aan vast plakken in de NFL. Dat is tegen alle verwachtingen in.

Het off-season in de NFL is nu echt begonnen, nu spelers met aflopende contracten elders kunnen tekenen. Ook Kelce beschikte over een aflopend contract en met de geplande trouwdag in het verschiet ging iedereen ervan uit dat hij af zou zwaaien. Maar de tight end verbaasde vriend en vijand door zijn veertiende seizoen in de NFL aan te kondigen bij Kansas City Chiefs.

Eenjarige deal

De bevestiging van Kelces spectaculaire terugkeer kwam via een bericht op de sociale media van de podcast New Heights, die de speler samen met zijn broer Jason produceert. "Hij is terug! Travis Kelce is terug bij de Chiefs voor zijn veertiende jaar", viel in het bericht te lezen.

Kelce speelt al zijn hele leven bij de Chiefs en won er driemaal de Super Bowl. Naar verluidt wees hij lucratieve deals van andere teams af om zijn eerste liefde trouw te blijven. In Kansas City gaat hij maximaal 15 miljoen dollar verdienen, wat neerkomt op zo'n 13 miljoen euro.

Trouwerij met Taylor Swift

Dat geld kan hij steken in de aanstaande bruiloft met Taylor Swift. In het najaar van 2023 raakten de twee verliefd, waarna ze vorig jaar augustus hun verloving aankondigden. Uiteindelijk bleek dat niet de sleutel tot succes voor de Chiefs, die niet eens de play-offs haalden van de NFL - wat sinds 2014 niet meer gebeurde. Volgens ingewijden gaan Kelce en Swift in juni trouwen.

Super Bowl-MVP

In de zoektocht naar nieuw sportief succes kwamen de Chiefs ook uit bij Kenneth Walker III. De running back komt over van Super Bowl-winnaar Seattle Seahawks. Walker werd in de finale tegen New England Patriots gekroond tot Most Valuable Player. In Arrowhead ondertekende hij een driejarig contract ter waarde van 45 miljoen dollar (38 miljoen euro).