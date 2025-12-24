Sport verbroederd. Daar was afgelopen weekeinde in de NFL (American football) weinig van te merken. Daar ging sterspeler DK Metcalf van Pittsburgh Steelers zwaar over de scheef. Dat kostte hem niet alleen een schorsing van twee duels, hij loopt daardoor ook flink wat contractgeld mis.

Afgelopen zondag stond er een kraker tussen Pittsburgh Steelers en Detroit Lions op het programma in de NFL. Daar stond veel op het spel, met het oog op de play-offs. Thuisploeg Detroit móest winnen om nog kans te maken op het seizoenstoetje, terwijl de Steelers zich juist een heel eind konden verzekeren van de play-offs.

Losse handjes van DK Metcalf

Het werd een bloedstollende wedstrijd, die met 29-24 werd gewonnen door Pittsburgh Steelers. Dat er veel op het spel stond, was te merken aan wide receiver Metcalf. Tijdens de wedstrijd kreeg hij het aan de stok met een mondige fan van Detroit. Metcalf kon daarbij zijn handen niet thuishouden. Hij greep de supporter bij diens blauwe pruik en trok hem half over de boarding. Vervolgens maakte hij een slaande beweging.

ANOTHER ANGLE OF THE DK METCALF PUNCH TO A FAN🥶 pic.twitter.com/q3fI31MwRO — CulturePlaybookX (@CulturePlaybook) December 22, 2025

"Hij heeft me uitgelegd waarom hij deed wat hij deed, en ik keur dat gedrag zeker niet goed, maar ik steun DK", was de reactie van Pittsburghs hoofdtrainer Mike Tomlin. Hij wilde geen verdere details delen over het verhitte voorval.

Gevolgen groot voor Metcalf

Officials zagen het tijdens de wedstrijd niet, waardoor Metcalf verder kon spelen. Maar zijn actie werd door meerdere camera's opgepikt, waardoor de NFL hem alsnog strafte. En flink ook. Metcalf werd voor twee wedstrijden geschorst, tegen Cleveland Browns en Baltimore Ravens. Hij mist hierdoor het einde van de reguliere competitie .

Dat is een hard gelag voor de Steelers, aangezien Metcalf een belangrijk onderdeel van de aanval is. Maar voor de sterspeler zijn de gevolgen pas écht groot, financieel gezien. Door de schorsing loopt hij een half miljoen dollar aan salaris mis. Maar daar blijft het niet bij. NFL-insider Ian Rapoport meldt dat er 45 miljoen dollar (omgerekend 38,16 miljoen euro) aan gegarandeerde salarissen vervallen.