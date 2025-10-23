De Super Bowl is nog een eindje weg, maar de keuze voor de 'Halftime Show' blijft de gemoederen bezig houden in de Verenigde Staten. President Donald Trump bekritiseerde de keuze van de artiest.

Onlangs werd bekend dat de Puerto Ricaanse zanger en rapper Bad Bunny de prestigieuze show gaat doen tijdens de finale van de NFL. Een controversiële keuze, zo blijkt nu. Begin oktober kreeg Trump bij de Amerikaanse zender Newsmax te horen dat Bad Bunny het optreden zou doen.

"Deze kerel, die een hekel heeft aan ICE, mag jou niet. En hij beschuldigt alles wat hij niet leuk vindt van racisme", stookte de presentator het vuurtje op. "Ik heb nog nooit van hem gehoord", antwoordde Trump. "Ik weet niet wie hij is, ik weet niet waarom ze dit doen. Het is, nou ja, gestoord. Ze geven de schuld aan een of andere promotor die ze hebben ingehuurd om artiesten te kiezen. Ik vind het ronduit belachelijk."

NFL doet niets met kritiek

Weken later garandeert de NFL dat de plannen voor de Halftime Show van de Super Bowl van 2026 niet zullen worden gewijzigd, ondanks de kritiek van president Donald Trump. "Het is een zorgvuldig overwogen beslissing", verklaarde NFL-commissaris Roger Goodell op een persconferentie. "Ik weet niet zeker of we ooit een artiest hebben gekozen zonder enige negatieve reactie of kritiek te ontvangen. Het is behoorlijk lastig als je letterlijk honderden miljoenen mensen hebt die toekijken", verdedigde hij de keuze.

"We zijn ervan overtuigd dat het een geweldige show wordt. Bad Bunny begrijpt het platform waarop hij staat en ik denk dat het een emotioneel en verbindend moment zal zijn", voegde Goodell eraan toe.

Trump-criticus

De Puerto Ricaanse artiest is een uitgesproken criticus van het beleid van de Trump-administratie. Onlangs gaf Bad Bunny bijvoorbeeld een tour van 31 concerten in Puerto Rico en weigerde hij elk optreden op het Amerikaanse vasteland, als protest tegen de massale deportatie van migranten die momenteel in de VS plaatsvindt.

De Super Bowl van 2026 staat gepland voor 8 februari in Californië, een plek waar veel Latijns-Amerikanen wonen.