Ze is al olympisch kampioen, wereldrecordhouder en een levende legende op de 1500 meter. Maar Faith Kipyegon wil méér. Donderdagavond staat ze in Parijs aan de start voor misschien wel haar meest ambitieuze poging ooit.

De 31-jarige Kipyegon wil als eerste vrouw ooit de Engelse mijl onder de vier minuten lopen. Een grens die tot nu toe als onhaalbaar werd beschouwd. Ze doet het in een speciaal georganiseerde poging, zonder tegenstandsters en met hulp van hazen — tempolopers die haar uit de wind houden en haar op schema houden. Geen officiële race dus, maar wel een serieuze aanval op een historische barrière.

'We moeten onszelf geen limieten opleggen'

Sinds 2023 is Kipyegon wereldrecordhouder op de Engelse mijl, met een tijd van 4.07,64. Daarvoor stond het record vier jaar op naam van Sifan Hassan. Nu wil ze die tijd met bijna acht seconden verbeteren, een krankzinnige stap op dit niveau. "Oh mijn goed", zei ze eerder. "Het is niet gemakkelijk om te beseffen dat geen enkele vrouw dit ooit heeft gedaan. Maar dat is ook juist zo uitdagend. Je moet erover dromen. Hoe kom ik over het 800 meterpunt? Hoe kom ik over het 1200 meterpunt? Hoe ga ik dat gat van zeven seconden dichten?", vraagt ze zich hardop af.

Ze laat zich niet afremmen door wat eerder onmogelijk leek. "Als een man het kan, dan kan een vrouw het ook", klonk het vastberaden. "We moeten onszelf geen limieten opleggen." De tijd zal vanwege de omstandigheden niet worden erkend als officieel wereldrecord, maar dat is bijzaak. Voor Kipyegon draait het om het grotere verhaal: laten zien dat het wél kan.

Alles in dienst van één magische grens

De setting doet denken aan Eliud Kipchoge's marathon onder de twee uur. Ook bij Kipyegon is alles tot in de puntjes geoptimaliseerd. Ze krijgt hulp van een team roulerende tempomakers, er is geen tegenstand, en de omstandigheden zijn strak geregisseerd. Om het maximale uit zichzelf te halen draagt ze een speciaal 3D-geprint 'Fly Suit' met aerodynamische 'aeronodes'. Haar spikes zijn ultralicht, verhoogd door een luchtlaag onder de voorvoet en voorzien van zes titanium pinnen in een carbonzool.

i Faith Kipyegon naast haar olympische record op de 1500 meter in Parijs afgelopen zomer. ©Getty Images

Van rennen op blote voeten naar wereldtop

Kipyegons reis naar de wereldtop begon op blote voeten. Als kind rende ze dagelijks acht kilometer naar school en terug vanuit haar dorp Ndabibit. Ook haar eerste wedstrijden liep ze zonder schoenen. Inmiddels heeft ze meerdere wereldrecords op haar naam staan en won ze op drie achtereenvolgende Olympische Spelen goud op de 1500 meter, een prestatie van zeldzaam niveau.

De voorbereiding voor deze poging was intensief. In het Keniaanse Kaptagat trainde ze op hoogte onder leiding van coach. "Elke ochtend om 05.40 uur opstaan is zwaar, maar het hoort erbij", zegt ze. “Ik geloof in wat ik doe, van het moment dat ik begon met rennen tot nu." Of ze de grens van vier minuten ook echt gaat slechten, moet nog blijken. Maar voor Kipyegon is het grotere doel duidelijk: "Het gaat niet alleen om mij. Het gaat om vrouwen na mij. Om te laten zien: alles is mogelijk.