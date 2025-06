Femke Bol heeft voor het eerst sinds de Olympische Spelen een nederlaag geleden. Dat was geen schande, want Bol liep bij een wedstrijd in Tsjechië voor de verandering eens niet de 400 meter horden. De topatlete deed mee aan de 'normale' 400 meter bij de Ostrava Golden Spike en eindigde daarop knap als derde.

Bol opende het 'buitenseizoen' vorige maand met een zege bij de Diamond League in Rabat en won vervolgens ook bij de FBK Games in Hengelo en bij de Diamond League in Stockholm. Alle drie de keren liep ze de 400 meter horden, maar in Ostrava stond dat onderdeel niet op het programma bij de vrouwen en dus liep ze voor de eerste keer in meer dan een jaar een 'normale' 400 meter.

De concurrentie was daarop erg groot met Salwa Eid Naser en Natalia Bukowieczka, die vorig jaar het zilver en het brons pakten op de Olympische Spelen in Parijs. Eid Naser was in 2019 ook al eens wereldkampioene op de afstand. Het was dus ook geen schande dat Bol haar eerste nederlaag leed sinds de Spelen van vorig jaar.

Sterke Bol verliest

Bol liep een sterke race, maar kon niet meedoen om de zege. Ze eindigde wel knap als derde in een tijd van 49,98 seconden en hield zelfs specialiste Bukowieczka (50,21) achter zich. De Nederlandse kwam desondanks niet in de buurt van haar persoonlijke record van 49,44 uit 2022.

Eid Naser was veruit de sterkste in een tijd van 49,15 en dat was de snelste tijd die er ooit bij de wedstrijd in Tsjechië gelopen is. Ze brak daarmee een stokoud record van Tat'ana Kocembova uit 1983. Lynna Irby-Jackson uit de Verenigde Staten eindigde met 49,82 net voor Bol als tweede.

Keuken Kampioen Divisie

De wedstrijd in Ostrava is er eentje in het kader van de World Athletics Continental Tour. Dat is de Keuken Kampioen Divisie van de atletiekwereld, want het is het tweede niveau na de Diamond League. Desondanks deed in Tsjechië ook wereldster Armand Duplantis mee bij het polsstokhoogspringen. Hij won zoals verwacht dat onderdeel, maar kon niet voor de dertiende keer het wereldrecord breken.