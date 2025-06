De Amerikaanse hordeloper Chris Robinson won de 400 meter horden op opvallende wijze. Niet zijn indrukwekkende tijd van 48,05 seconden trok de meeste aandacht, maar een gênant en hardnekkig kledingprobleem: zijn geslachtsdeel bleef uit zijn korte broek vallen. Toch liep de 24-jarige atleet onverminderd door naar de winst.

Het incident vond plaats tijdens de Golden Spike-meeting in het Tsjechische Ostrava. Robinson, eerder dit jaar nog wereldkampioen op de 4x400 meter bij de World Athletics Relays, begon sterk aan zijn race. Maar met nog 250 meter te gaan had hij meer te overwinnen dan alleen de horden. Al rennend en springend probeerde hij zijn broekje bij te stellen, terwijl zijn geslachtsdeel zichtbaar bleef.

Gênante beelden zorgen voor ongemak

De chaos bereikte een hoogtepunt toen Robinson hard tegen de negende horde aanliep. Ondanks het ongemak hield hij zijn tempo knap vast en dook hij in de laatste meters letterlijk over de finishlijn. De klok stopte op 48,05 seconden. Een indrukwekkende tijd, zeker gezien de bijzondere omstandigheden.

Voor de televisiekijkers werd het een ongemakkelijke kijkervaring. Tijdens de herhaling van de slotmeters waren close-ups te zien waarop iets teveel te zien was. Britse commentator Tim Hutchings probeerde het netjes te verwoorden. "Zijn uitrusting kampte met een mankement. Dat is denk ik de beste manier om het te omschrijven", klonk hij. Zijn collega bood daarop haar excuses aan: "We verontschuldigen ons voor deze beelden. Ik denk niet dat we deze zo snel kunnen blurren."

American sprinter Chris Robinson suffers shocking wardrobe malfunction — and still wins the race https://t.co/RM7A6OyVHy pic.twitter.com/ilkmFf3WEK — New York Post (@nypost) June 25, 2025

Chris Robinson neemt het sportief op

Robinson heeft zelf nog niet publiekelijk op het incident gereageerd, maar leek het na afloop sportief op te vatten. Na zijn val zat hij met een glimlach op de grond, zichtbaar opgelucht én tevreden over zijn prestatie. Zijn overwinning én het bizarre voorval worden volop gedeeld op social media. Eén ding is zeker: deze race zullen atletiekfans niet snel vergeten.

i Chris Robinson komt na de finish ten val. ©AP