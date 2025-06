Femke Bol is van alle markten thuis. Dat bewees de Nederlandse topatlete dinsdagavond zowel op als naast de baan. Ze liep eens een andere afstand dan 'haar' 400 meter horden en belandde op het podium. Tijdens de ereronde maakte ze een bijzondere selfie.

Bol liep in het Tsjechische Ostrava naar de derde plaats op de 'gewone' 400 meter, zonder horden dus. Na afloop dankte ze het publiek, dat volgens haar fantastisch was. Om zoveel mogelijk fans van dienst te zijn, trok Bol alles uit de kast om ze tevreden te stellen. Zo maakte ze een selfie met twee telefoons tegelijk, zonder problemen.

i Femke Bol maakt een selfie met twee telefoons tegelijk. ©Instagram Femke Bol

Vrijdag volgende race

De tijd van Bol bij de Golden Spike in Tsjechië lag boven haar Nederlands outdoorrecord van 49,44. Komende vrijdag loopt ze weer een 400 meter vlak, maar dan voor de Nederlandse ploeg op het EK landenteams in Madrid. Bol won deze zomer wel al drie keer. Zo zegevierde ze in Stockholm voor de 26e keer op rij in een race over 400 meter horden in de Diamond League. Ook op de FBK Games en de Diamond League van Rabat was ze de beste op het onderdeel, waarop ze regerend wereldkampioene is.

Topatlete Femke Bol lijdt eerste nederlaag sinds Olympische Spelen, maar maakt toch indruk Femke Bol heeft voor het eerst sinds de Olympische Spelen een nederlaag geleden. Dat was geen schande, want Bol liep bij een wedstrijd in Tsjechië voor de verandering eens niet de 400 meter horden. De topatlete deed mee aan de 'normale' 400 meter bij de Ostrava Golden Spike en eindigde daarop knap als derde.

'Het was mijn eerste keer'

"Het was een heel sterk deelnemersveld. Ik had verwacht wat sneller te zijn, maar deze tijd is niet slecht", zei Bol in het flashinterview in Ostrava na haar derde plek. "Het was mijn eerste 400 meter vlak van dit seizoen en zo'n race voelt heel anders aan dan een met horden. Ik loop nog de 400 meter op het EK voor teams, maar dan stap ik snel weer over op het hordelopen. Mijn grote doel blijft om in topvorm te zijn op de WK in Tokio in september."

Andere uitslagen

Jonas Phijffers, die eerder deze maand nog de 400 meter won op de FBK Games in 44,93, eindigde nu als vierde op deze afstand in 45,13. De Belg Daniel Segers won in 44,63. Samuel Chapple kon niet mee met de besten op de 800 meter. De Europees indoorkampioen eindigde als negende en laatste in 1.46,41. De zege was voor de Australiër Peter Bol in 1.43,80. Noah Baltus finishte in de B-race als achtste op de 1500 meter in 3.36,37.