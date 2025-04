'Bekende Nederlander' Lieke Klaver stoort zich aan 'vervelende' nieuwskop: 'Dat vind ik lastig'

Lieke Klaver begint meer en meer het gezicht van de Nederlandse atletiek te worden. Daar zorgen haar prestaties op de baan en haar bezigheden buiten de baan voor. Toch is de 'sterrenstatus' niets voor Klaver.

Dat zegt ze in een interview met Women's Health. Daarin praat ze onder meer over haar prestaties, concurrentie met Femke Bol en de druk die ze ervaart. " Ik krijg vaak de vraag of ik het stom vind dat Femke er is. Dan zeg ik altijd: nee, ik moet gewoon harder lopen. Ik ben verantwoordelijk voor wat ik doe", aldus Klaver.

"Wat ik wel vervelend vond, was een nieuwskop waarin stond dat ik klaar zou zijn voor een ‘sterrenstatus’. Alsof ik meedoe aan een realityshow. Ik ben gewoon aan het hardlopen", verzekert ze.

BN'er

Na haar prestaties op de Olympische Spelens in 2021 en 2024 en haar titel als 'Mooiste Sportvrouw van Nederland' afgelopen jaar is ze steeds bekender geworden in Nederland. Iets waar ze zelf mee worstelt. " Ja, dat vind ik wel lastig", erkent Klaver, die naar eigen zeggen 'nog erg moet wennen' aan haar status als bekende Nederlander.

Klaver vindt het moeilijk om in het middelpunt te staan, want volgens haar is er meer in het leven dan haar sport. Ze moedigt mensen die een praatje met haar willen of komen maken dan ook aan: "We kunnen het ook gewoon over andere dingen hebben."

Leef gelukkiger

Een van die dingen is haar routine na zware trainingsweken. Klaver zegt regelmatig te genieten van een stukje chocola. " Er moet balans tussen ontspanning en inspanning zijn, weet ik nu. Als je goed in je vel zit, ben je leuker tegen andere mensen en doen andere mensen ook leuker tegen jou. Dan heb je gewoon meer lol", weet ze.

Lol beleeft ze ook aan haar prestaties op de baan. Zo werd ze in maart Europees kampioene op de 400 meter indoor. Dat gebeurde voor de ogen van haar ouders, haar vriend Terrence Agard en duizenden andere uitzinnige Nederlanders. Als kers op de taart won Klaver ook nog eens goud op de 4x400 meter estafette met het vrouwenteam.