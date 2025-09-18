Femke Bol hoopt deze week voor de tweede keer op rij de wereldtitel te pakken op de 400 meter horden. De topatlete is de grote favoriet om op dat onderdeel te winnen tijdens de WK atletiek. Dat komt mede door haar grote rivale Sydney McLaughlin-Levrone in Tokio niet met haar de strijd aangaat, maar met topatletes als Lieke Klaver.

Bol is al jarenlang nagenoeg onverslaanbaar op de 400 meter horden, maar dat komt vooral doordat haar grote rivale McLaughlin-Levrone maar zelden haar gezicht laat zien bij grote wedstrijden. Zo won de Nederlandse al dertig keer op rij een Diamond League-wedstrijd op het onderdeel, maar ze nam het daarin geen enkele keer op tegen de Amerikaanse.

McLaughlin-Levrone blijft meestal aan de andere kant van de oceaan, maar de spaarzame keren dat ze het wel tegen Bol opnam, drukte ze haar met de neus op de feiten. De Amerikaanse was veruit de snelste bij de WK van 2022 en op de afgelopen twee Olympische Spelen. In Parijs had Bol vorig jaar goede hoop om haar rivale eindelijk een keertje te gaan kloppen, maar McLaughlin-Levrone greep met een wereldrecord het goud. Bol kwam bijna twee seconden later als nummer drie over de streep.

Rivale Femke Bol maakt overstap

Desondanks is Bol de regerend wereldkampioene en ze is deze week de grote favoriete om die titel te prolongeren. De Nederlandse won twee jaar geleden in Boedapest goud, maar ook toen was McLaughlin-Levrone niet van de partij. De Amerikaanse is ook in Tokio geen concurrent van Bol, maar wel van een andere Nederlandse atlete.

McLaughlin-Levrone heeft ervoor gekozen om in Japan een uitstapje te maken van de 400 meter horden naar de 400 meter 'vlak', zonder hindernissen dus. Dat betekent dat ze dus ineens de concurrente is van Klaver, die al jaren gespecialiseerd is op dat onderdeel. Klaver sneuvelde in de halve finales na een matige race, maar McLaughlin-Levrone verbaasde juist de wereld.

Wereldrecord voor rivale Femke Bol?

Klaver ontbreekt na twee WK-finales en de olympische eindstrijd op de afstand, waar alle ogen gericht zijn op de Amerikaanse. Zij imponeerde in de halve finale namelijk met een uitmuntende tijd. Ze won de serie dinsdag in 48,29, de zevende tijd ooit gelopen. En dat terwijl ze zichtbaar inhield op het einde. De kans bestaat dat ze het wereldrecord dat al veertig jaar lang niet verbroken is gaat aanscherpen. Daarvoor moet McLaughlin-Levrone sneller lopen dan 47,60, in 1985 gelopen door Marita Koch uit het toenmalige Oost-Duitsland.

'Heel bevredigend'

McLaughlin-Levrone zoekt maar zelden de spotlights op en dus liet ze ook lange tijd in het midden waarom ze de keuze had gemaakt om van onderdeel te switchen. In gesprek met de officiële website van de Olympische Spelen kwam er eindelijk duidelijkeid.

"Het is heel bevredigend om uit mijn comfortzone te stappen. Ik wil de beste allround atlete zijn die ik kan zijn en dit is een van de uitdagingen die ik voor mezelf heb gesteld. Ik wilde op een andere manier een stap verder gaan. Het was spannend om mezelf op een manier te pushen die ik nog nooit eerder heb gedaan. Het is een uitdaging, maar ik ben benieuwd waar het naartoe gaat", legde McLaughlin-Levrone uit.

Finale WK atletiek

Donderdag 18 september wordt duidelijk of de Amerikaanse in Tokio geschiedenis schrijft met de wereldtitel en een nieuw wereldrecord. De finale staat gepland voor 15.25 uur.