Alle ogen waren donderdagmiddag gericht op Sydney McLaughlin-Levrone bij de finale van de 400 meter op de WK atletiek. Het Amerikaanse loopwonder liep de tweede tijd ooit en liep ondertussen ook nog eens het stokoude kampioenschapsrecord uit de boeken. Het 'verdachte' wereldrecord kon ze net niet verbeteren, maar dat lijkt een kwestie van tijd.

McLaughlin-Levrone was al een van de grootste namen in de atletiekwereld, maar in Tokio maakte ze haar WK-debuut op de 400 meter. Dat komt doordat ze in het verleden altijd de 400 meter horden liep. Ze was op dat onderdeel de grote plaaggeest van Femke Bol. McLaughlin-Levrone versloeg haar op de WK van 2022 en was ook op de Olympische Spelen in 2021 en 2024 veel te snel voor iedereen. In Parijs liep ze vorig jaar naar het goud met een wereldrecord. Ze was toen bijna twee seconden sneller dan Bol, die derde werd.

Maar in Tokio heeft Bol geen last van haar, want McLaughlin-Levrone richtte haar pijlen op de 400 meter vlak. Ze won op de horden tenslotte al alles wat er te winnen viel en besloot uit haar comfortzone te stappen door voor het rondje zonder hindernissen te gaan. Op dat onderdeel was ze op de WK in Tokio op voorhand al één van de topfavorieten voor het goud en die status maakte ze volledig waar.

'Onbreekbaar' record blijft net buiten bereik

McLaughlin-Levrone liep in de beste finale aller tijden van de 400 meter, de tweede tijd ooit. Ze kwam na 47,78 seconden over de finish en was daarmee te sterk voor olympisch kampioen Marileidy Paulino. De atlete uit de Dominicaanse Republiek liep ook haar beste race ooit en kwam na 47,98 seconden over de finish. McLaughlin-Levrone werden daarmee pas de derde en vierde atletes die onder de magische grens van 48 seconden doken. Iets dat al 40 jaar niet meer gebeurd was.

Zelfs het stokoude wereldrecord van Marita Koch leek in gevaar te komen, maar McLaughlin-Levrone kwam uiteindelijk net tekort. In 1985 liep de atlete uit het toenmalige Oost-Duitsland een tijd van 47,60 seconden. Ze brak daarmee het record van 47,99 dat Jarmila Kratochvilova uit Tsjechoslowakije in 1983 bij de WK atletiek had neergezet. Zij waren tot donderdag de enige twee vrouwen die onder de 48 seconden hadden gelopen, maar dat clubje werd in één finale plotseling verdubbeld.

Doordat er al veertig jaar niemand meer onder die barrière was gedoken, werd het record van Koch als nagenoeg 'onbreekbaar' gezien. Dat lijkt met het eerste WK-optreden van McLaughlin-Levrone echter niet meer het geval. Zij brak tenslotte wel het kampioenschapsrecord van Kratochvilova. Het WK-record stond dus al 42 jaar, maar werd door de Amerikaanse aan flarden gelopen en ook Paulino was net iets sneller dan die tijd.

Geruchten over dopinggebruik

Overigens hangt er rond de tijden van Koch en Kratochvilova ook een zwerm van dopinggebruik. De Oost-Duitse overheid steunde in die jaren tenslotte een grootschalig dopingprogramma onder sporters en de naam van Koch dook ook op in een van de documenten over dat programma. Ook in het toenmalige Tsjechoslowakije bleek er later een dopingprogramma vanuit de staat te zijn geweest, maar de naam van Kratochvilova is daarin tot op heden nooit opgedoken. Desondanks worden ook haar tijden met een korreltje zout genomen.

Dat het zelfs de atletes van tegenwoordig met de verbeterde trainingsmethodes lange tijd niet lukte om in de buurt van haar tijd te komen, zorgde voor nog meer twijfels. Zowel Koch als Kratochvilova werd echter nooit positief getest op doping en de twee hebben altijd ontkend prestatiebevorderende middelen te hebben gebruikt. Hun tijden zijn daardoor nog altijd geldig.

Kratochvilova bezit overigens ook nog altijd een wereldrecord. Ze liep in 1983 een tijd van 1.53,28 op de 800 meter en dat is het oudste wereldrecord dat er bestaat in de atletiek.



Bekijk hieronder het wereldrecord van Koch op de 400 meter uit 1985: