Femke Bol is normaal gesproken onverslaanbaar op de 400 meter horden, maar als er één andere vrouw meedoet is ze doorgaans kansloos voor de zege. Dat is de Amerikaanse Sydney McLaughlin-Levrone. De pas 25-jarige is nu al een sportlegende en maakte ook heel veel indruk op de WK atletiek. Wat weten we allemaal van de vrouw die al ontelbaar veel prijzen won en records verbrak.

De Amerikaanse heeft een erelijst om bang van te worden. Ze won op de afgelopen twee Olympische Spelen telkens goud op de 400 meter horden en de 4 x 400 meter estafette. In Parijs scherpte ze ook het wereldrecord aan in een waanzinnige race, waar Bol derde werd. Het was de zoveelste prachtzege voor McLaughlin-Levrone, die ook een beetje een mysterie is voor veel mensen.

Vroege doorbraak

Dat McLaughlin veel talent had op de 400 meter horden werd al snel duidelijk. Ze plaatste zich in 2016 op 16-jarige leeftijd voor de Spelen. Ze werd daarmee de jongste Amerikaanse atlete op het toernooi in ruim 36 jaar tijd. In Rio de Janeiro strandde ze in de halve finales, maar het was wel duidelijk dat de wereld nog veel van haar zou gaan horen.

McLaughlin-Levrone verbeterde zichzelf jaar na jaar, maar haar echte greep naar de macht kwam in 2021. Toen liep ze bij de kwalificaties voor de Spelen een wereldrecord. Ruim een maand later onttroonde ze haar landgenote Dalilah Muhammed op de Olympische Spelen. Opnieuw liep ze een wereldrecord. Bol pakte in die finale brons, maar was ruim een halve seconde langzamer dan haar Amerikaanse rivale. Een jaar later was het verschil in de WK-finale liefst anderhalve seconde en tijdens de Spelen van Parijs was het gat nog groter.

Inspiratiebron voor Bol

Dat verschil inspireerde Bol. De Nederlandse ging eens kijken wat de Amerikaanse deed en besloot om een grote verandering door te voeren. Waar McLaughlin-Levrone namelijk veertien stappen zette tussen de hordes, maakte Bol er vijftien. Dat moest anders. Bol trainde vervolgens non-stop op de nieuwe techniek en dat legde haar geen windeieren. In aanloop naar de Spelen dook ze als tweede vrouw ooit onder de 51 seconden.

Uitstapje naar ander onderdeel

Waar McLaughlin-Levrone en Bol in Parijs streden om het goud, zagen de twee rivales elkaar verder zelden. Dat heeft mede te maken met de uitstapjes van de Amerikaanse naar de 'normale' 400 meter na het WK van 2022. De twee kwamen elkaar daardoor al drie jaar nauwelijks meer tegen. De Nederlandse werd bij afwezigheid van McLaughlin-Levrone wereldkampioene in 2023 en het was de vraag of de Amerikaanse definitief afscheid zou nemen van haar ooit zo geliefde onderdeel.

Huwelijk met NFL-speler

De Amerikaanse maakte ondertussen nog een andere verandering mee op het gebied van liefde. Ze liep op de vorige Spelen nog gewoon onder haar meisjesnaam McLaughlin. Inmiddels is daar dus het Levrone gedeelte aan toegevoegd. De atlete trouwde in de zomer van 2022 met Andre Levrone Jr., die een voormalig NFL-speler is. Hij maakte daar overigens weinig indruk, want na drie seizoenen was zijn carrière alweer voorbij.

De manier waarop ze hem leerde kennen is wel bijzonder. De atlete plaatste een selfie op Instagram met als bijschrift 'Attention', oftewel: aandacht. Andre reageerde daar heel gevat op: "Je hebt mijn aandacht, hoe krijg ik die van jouw?" De twee begonnen te praten, gingen op een paar dates en de rest is geschiedenis.

Terugkeer bij oude liefde

McLaughlin-Levrone besloot uiteindelijk om op de atletiekbaan toch weer terug te keren bij haar oude liefde. Ze koos ervoor om op de Spelen haar titel op de 400 meter horden te verdedigen. En met succes. Op de WK atletiek in Tokio ging ze weer voor de afstand zonder opstakels en daar reed ze de tweede tijd ooit. Ze kwam tot 47.78 en verbrak daardoor bijna het wereldrecord at al veertig jaar staat op de Oost-Duitse Marita Koch. Niemand twijfelt er echter aan dat McLaughlin-Levrone ook daar ooit de magische tijd gaat verbreken.

