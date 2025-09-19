Het WK atletiek is in volle gang en voor de Nederlandse deelnemers zijn er nog genoeg kansen om een medaille te winnen. Een van hen is zelfs de grote favoriete op haar onderdeel: Femke Bol. De regerend wereldkampioene maakt een goede kans om haar titel te prolongeren, maar wanneer gaat Bol eigenlijk voor de gouden medaille lopen bij de WK in Tokio?

Bol sleepte in Tokio met de gemengde estafetteploeg op de 4x400 meter al een zilveren medaille in de wacht. Samen met Jonas Phijffers, Eugene Omalla en Lieke Klaver hielp ze het Nederlandse team aan de tweede plek achter de Verenigde Staten. Bol zal echter hopen dat het niet bij die ene medaille blijft.

Ze is tenslotte één van de favorieten op de 400 meter horden. De Nederlandse hoefde zich in de series geen moment bovenmatig in te spannen om de halve finales te bereiken en in die halve eindstrijd ging ook alles zoals gepland. Bol kwam met afstand als eerste over de streep en kwalificeerde zich moeiteloos voor de finale.

Wanneer loopt Femke Bol op WK atletiek?

In Tokio zijn de schijnwerpers vrijdag vol op Bol gericht. In Japan is het liefst zeven uur later dan in Nederland, waardoor de finale in ons land al in de middag te zien is. Op vrijdag 19 september staat Bol om 14.27 uur in de finale om het goud.

Bol kan met een tweede wereldtitel op rij pas de tweede atlete ooit worden die haar titel op de 400 meter horden prolongeert. Dat lukte eerder alleen Zuzana Hejnova. De Tsjechische was in 2013 en 2015 de beste.

Grote rivale ontbreekt

Dat Bol topfavoriete is, komt niet alleen doordat ze bijna alle wedstrijden op haar geliefde afstand wint, maar ook doordat haar grote plaaggeest Sydney McLaughlin-Levrone niet meedoet. Zodra de Amerikaanse aan de start staat, is de tweede plek het hoogst haalbare. Dat liet het loopwonder zien door vorig jaar op de Olympische Spelen in Parijs met bijna twee seconden voorsprong op Bol het goud te pakken.

McLaughlin-Levrone ontbrak twee jaar geleden in Boedapest toen Bol wereldkampioene werd en ook deze keer slaat ze de 400 meter horden over. De Amerikaanse is wel afgereisd naar Tokio, maar doet daar mee aan een andere discipline.

Ze heeft besloten om in de Japanse hoofdstad een uitstapje te maken naar de 400 meter zonder horden. Ondanks dat ze nog maar zelden aan dat onderdeel mee heeft gedaan, wordt ze daar wel gezien als een van de kanshebbers op het goud. Voor Bol is de keuze van haar grote rivale een opsteker, want voor haar is er dus een nog grotere kans haar wereldtitel te prolongeren.