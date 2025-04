Dit is waarom Sifan Hassan de Rotterdam Marathon links laat liggen en liever in Londen loopt

Het is een van de grootste sportevenementen van Nederland: de Rotterdam Marathon van zondag 13 april. De miljoen toeschouwers die jaarlijks aan de kant staan, droomden ongetwijfeld van een deelname van de populairste marathonloopster die Nederland ooit kende: Sifan Hassan. Maar zij liep nog nooit in Rotterdam en kiest ook nu voor een andere stad. Waarom doet ze dat?

Allereerst is het goed om te weten dat Hassan al jarenlang een topatlete is, maar relatief kort actief is op de marathon. Pas in 2023 liep ze haar eerste marathon. Niet in Rotterdam, maar in Londen. Ze schreef geschiedenis: Hassan stuntte in haar eerste race door de iconische marathon meteen op haar naam te schrijven in een nationaal record.

In Chicago was het later dat jaar ook meteen prijs. Hassan snoepte liefst vijf minuten van haar toptijd af en won in de op dat moment tweede tijd ooit gelopen. In het voorjaar van 2024 werd ze vierde tijdens de Tokio Marathon, maar haar sportieve hoogtepunt vond een paar maanden later plaats. In een legendarische race schreef ze sportgeschiedenis met het goud op de olympische marathon in Parijs.

Dit is waarom Sifan Hassan met een hoofddoek besloot te gaan rennen: 'Ik snap de mensen niet die bang zijn' Sifan Hassan maakte drie jaar geleden grote indruk in Tokio toen ze op de Olympische Spelen naar twee gouden en een bronzen medaille snelde. Ook in Parijs voegde ze weer drie medailles toe aan haar palmares.

Speciale band met Londen

Londen, Chicago, Tokio en Parijs dus. En deze maand (27 april) staat ze weer in de Engelse hoofdstad aan de start. De keuze om te debuteren in Engeland was simpel, zo legde ze destijds uit aan het Algemeen Dagblad. "Vroeger vond ik het kijken naar de marathon te lang duren en zette ik misschien alleen de laatste kilometer op, maar sinds een paar jaar zette ik in Amerika wel al speciaal de wekker om naar de London Marathon te kijken."

Een van haar begeleiders opperde destijds om juist in Rotterdam te lopen, maar Hassan peinsde er niet over. Ze wilde tegen de beste lopers strijden. "En dat kan in Londen."

Topatlete Sifan Hassan ondergaat flinke metamorfose en zoekt grenzen op: 'Het is heel moeilijk' Sifan Hassan heeft na haar historische prestatie op de Olympische Spelen in Parijs een nieuw doel voor ogen. Maar de trainingen zijn moeilijker dan gedacht. Toch wil ze weer de grenzen van haar kunnen opzoeken. "Ik ga er niet dood van, tenminste dat hoop ik niet."

Wéér naar Londen

Dat was in 2023, maar waarom kiest ze twee jaar later voor een race die ze al eens won? Toen nog niet duidelijk was welke marathon ze mee zou pakken in 2025, was het stiekem al duidelijk. Te gast bij talkshow Renze hield Hassan de lippen stijf op elkaar, maar marathonloper en voormalig journalist Pim Bijl leek al te zien dat ze voor Londen zou gaan. Al drukte hij haar op het hart dat ze toch 'een keer in Rotterdam moet gaan lopen'.

'Londen voelt als mijn marathon'

Dat is dit jaar nog niet het geval. Hassan gaat tussen de ontelbare wereldtoppers in Engeland voor een nieuwe zege. Want hoewel we haar dolgraag in Rotterdam zouden zien schitteren heeft Londen echt haar hart gestolen. "Het voelt echt als mijn marathon", vertelde ze eerder dit jaar aan de NOS. Voor Londen droomt ze groot. Zo acht ze het 'mogelijk' dat ze het wereldrecord kan aanscherpen.

Topatlete Sifan Hassan waagt zich op Valentijnsdag aan andere liefde: 'De eerste poging' Sifan Hassan wil nog duizenden kilometers rennen. Maar voor de specialiste op de lange afstanden is alleen maar hardlopen ook niet zaligmakend. Uitgerekend op Valentijnsdag waagde de olympisch kampioene op de marathon zich aan een mogelijke andere liefde.

Grootse plannen voor Sifan Hassan

Voorlopig is er geen plek voor de Rotterdam Marathon in het schema van Hassan, maar dat kan natuurlijk altijd veranderen. De 32-jarige atlete wil nog jaren door en heeft de volgens velen loodzware ambitie om in een jaar vier marathons te lopen. Normaal gesproken kunnen atleten maximaal twee keer per jaar goed presteren op de mythische afstand, maar Hassan heeft bewezen dat ze wel vaker onmogelijke dingen mogelijk heeft gemaakt. Wie weet dat de Rotterdam Marathon in vuur en vlam zetten, zoals Abdi Nageeye vorig jaar deed, ook ooit werkelijkheid wordt.

Dit is Sifan Hassan: na 'elke dag huilen' is de Nederlandse atlete nu wereldberoemd en presteert ze iets unieks op Olympische Spelen Sifan Hassan is bij de Olympische Spelen in Parijs de grote sensatie geworden. De Nederlandse atlete maakte het onmogelijke mogelijk. Na brons op zowel de 5000 als 10.000 meter bekroonde ze haar gedurfde missie met waanzinnig goud op de marathon. Alle ogen waren in Parijs op haar gericht. Dat is ze inmiddels wel gewend, zo bleek maar weer eens. Dit is de internationale topatlete Sifan Hassan.

Rotterdam Marathon

De Rotterdam Marathon wordt zondag 13 april georganiseerd. Vorig jaar won Abdi Nageeye bij de mannen, maar de editie werd overschaduwd door een incident eerder dat jaar. Wereldrecordhouder Kelvin Kiptum wilde in Rotterdam als eerste man ooit onder de twee uur lopen, maar de jonge Keniaan overleed in februari 2024 op 24-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk in zijn thuisland.

Overigens loopt Nageeye dit jaar niet in Rotterdam. Hij kiest net als Hassan voor Londen. De winnaar van 2024 en 2022 ontbreekt dus, net als de winnaar van de edities van 2021 en 2023. Dat was de Belg Bashir Abdi. Hij is geblesseerd.