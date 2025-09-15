De populaire Britse polsstokhoogspringster Molly Caudery deelt dramatisch nieuws op haar Instagram vlak voor de start van het WK atletiek. Tijdens het warmlopen ging het gigantisch mis voor het Britse fenomeen, waarna haar seizoen vroegtijdig ten einde is gekomen.

Caudery zou deelnemen aan het WK atletiek bij het onderdeel polsstokhoogspringen. Vorig jaar haalde de 25-jarige Brit nog goud op de wereldkampioenschap indooratletiek in Glasgow en brons op het EK in Rome. Dit jaar kan Caudery niet opgaan voor een nieuwe medaille.

'Officieel voorbij...'

Caudery was wel afgereisd naar Tokio voor het WK. Maar tijdens een warming-up sloeg het noodlot toe. Op haar Instagram-account deelt de atlete dat ze zichzelf heeft geblesseerd.

In haar verhaal op Instagram deelde Caudery zondag een foto van zichzelf op een ziekenhuisbed. Ze schrijft daarbij: 'Mijn hart is weer gebroken. Al uitgeschakeld voordat het allemaal begint. Ik verzwikte mijn enkel tijdens het warmlopen. Ik ben nog aan het wachten op een definitieve diagnose. Het 2025-seizoen is officieel voorbij, ik zie jullie weer in 2026. Ik wil jullie support bedanken, zoals altijd.'

'Sport is wreed'

Gelukkig voor Caudery is haar vriend dichtbij om haar te troosten. De atlete heeft namelijk een relatie met de Britse hoogspringer Joel Clarke-Khan. Hij komt wel in actie op het WK in Japan. Op zijn Instagram deelt Clarke-Khan een foto waarin hij zijn geliefde aan het voortduwen is in een rolstoel. 'Sport is wreed', schrijft hij daarbij.

Gelukkig blijft Clarke-Khan optimistisch. 'We gaan ze volgend jaar pakken!', schrijft hij bij een Instagram-verhaal waarin hij Cauldery bezoekt in het ziekenhuis.

WK atletiek

De finale van het polsstokhoogspringen voor vrouwen wordt gehouden op woensdag 17 september om 13:10 uur Nederlandse tijd. Deze wordt dus gehouden zonder Caudery. Ook doen er geen Nederlandse deelnemers mee aan dit onderdeel.