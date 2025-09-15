De Tanzaniaanse hardloper Alphonce Felix Simbu heeft in Tokio de wereldtitel veroverd op de marathon. Hij wist na een lange eindsprint in het Japan National Stadium de Duitser Amanal Petros praktisch op de finishlijn voorbij te steken. Het verschil was pas te zien op de finishfoto. Simbu en Petros kregen in de uitslag wel dezelfde tijd: 2.09.48.

De Italiaan Iliass Aouani liep naar het brons in 2.09.53. Tom Hendrikse, de enige Nederlandse deelnemer, eindigde als 43e in 2.19.57.

Raceverloop

De Oegandese titelverdediger Victor Kiplangat bepaalde in drukkend warme omstandigheden samen met zijn landgenoot Abel Chelangat vrijwel de hele wedstrijd over 42,195 kilometer het tempo. De twee moesten tegen het einde hun inspanningen bekopen en afhaken bij de koplopers.

In het stadion viel de spannende beslissing. Petros begon op de kunststofbaan aan een lange eindsprint en leek naar het goud te lopen, maar Simbu liep hem met een ultieme versnelling nog net voorbij.

Hendriks

Hendrikse vond dat zijn missie was geslaagd. "Ik stond voor de start als 85e of zo in de rankings en eindig hier als 43e. Daar ben ik tevreden over, want je loopt tegen de wereldtop en niet tegen een stelletje pannenkoeken", zei de 27-jarige Drent aan de finish. "Ik heb mijn race mooi opgebouwd en ben na een kilometer of 28 pas gas gaan geven. Ik kreeg het wel zwaar en het werd pijnlijk voor mijn benen, maar ik heb het niet heet gehad."

Sifan Hassan

Tijdens de marathon bij de vrouwen zal Sifan Hassan niet deelnemen. De Nederlandse besloot om het WK atletiek in Tokio over te slaan om zich optimaal te kunnen focussen op de marathons die ze op de planning heeft staan. Hassan loopt de marathon van New York en schreef enkele weken terug ook de marathon van Sydney al op haar naam. Eerder liep ze ook de marathon van Londen, maar daar wist ze niet te winnen en werd ze derde in een sterk deelnemersveld.