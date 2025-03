Europees kampioene Lieke Klaver ontvangt bijzondere verrassing 'ter ere van 125-jarig jubileum'

Lieke Klaver werd vorige week twee keer Europees kampioen bij de EK indoor atletiek in Apeldoorn. Ze won de 400 meter en mixed relay. Met twee gouden medailles op zak ging Klaver nietsvermoedend op pad naar een fotoshoot, waar een mooi presentje klaar lag voor haar.

Klaver was vrijdag bezig met een fotoshoot voor Adidas, het merk dat haar sponsort. Met stijl haar in plaats van haar iconische bos krullen werd ze gefotografeerd in een knalrood pak met gele spikes. Maar dat bleek niet alles.

Cadeautje van Adidas

Van Klaver is bekend dat ze fan is van voetbalclub Ajax, dat toevallig dezelfde sponsor deelt als haar. Op Instagram is te zien dat de topatlete een cadeautje heeft gekregen van Adidas. Nadat Klaver op haar video een zwart doosje open maakt, komt het jubileumshirt eruit. 'Ter ere van het 125-jarig jubileum', schrijft Klaver erbij met een rood en wit hartje.

Het iconische wit-rood-witte tricot is geïnspireerd op een tenue uit 1911. Waar fans in de fanshop 100 euro moeten betalen voor het jubileumshirt, krijgt Klaver hem voor niks vanwege haar connectie met Adidas. Daar tekende ze in de zomer van vorig jaar, nadat ze op de Olympische Spelen goud (4x400 meter gemixt) en zilver (4x400 meter vrouwen) won, een nieuw contract.

Tijd voor het buitenseizoen

Klaver was vorige week in Apeldoorn favoriete voor de 400 meter wegens het ontbreken van haar goede vriendin Femke Bol. Die favorietenstatus maakte ze meer dan waar met een gouden medaille, haar eerste grote individuele uit haar loopbaan. Met haar ouders, vriend, vrienden en andere bekenden op de tribunes maakte dat het extra speciaal. "Oh ik ben gewoon zo blij", stamelde een glunderende Klaver na afloop.

Toch trekt ze de vorm van de EK niet door naar de WK in China. "Ze neemt een week rust en bereidt zich voor op de zomer", onthulde haar coach Laurent Meuwly. Helemaal rust pakte Klaver dus niet in de vorm van een fotoshoot, al is dat voor haar natuurlijk geen zwaar werk. De blik gaat nu op het buitenseizoen voor Klaver. Het piekmoment ligt na het olympische jaar in september bij de WK in Japan.