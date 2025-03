Dit is waarom Ajax tegen AZ in een speciaal tenue speelt

Ajax speelt zondag in de thuiswedstrijd tegen AZ in een speciaal shirt ter ere van het 125-jarig bestaan. De Amsterdammers publiceerde vrijdag een video met de achterliggende gedachte van het klassieke tenue.

Ajax viert dinsdag zijn 125-jarig bestaan en heeft ter gelegenheid van dit jubileum een speciaal shirt gepresenteerd. Het jubileumjaar begon al in november in stijl met een galawedstrijd in de Johan Cruijff Arena, waarbij de Ajax Legends het opnamen tegen de sterren van Real Madrid.

Tijdens het thuisduel met AZ op zondag zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan het bijzondere jubileum. Op dinsdag is er bovendien een groot feest gepland op de Dam in Amsterdam, de plek waar Ajax op 18 maart 1900 werd opgericht.

Totale verbazing na onnavolgbare keuzes Francesco Farioli en Ajax: 'Iedereen praat met meel in zijn bek' Met grote verbazing werd er naar Ajax gekeken tijdens het duel met Eintracht Frankfurt. Met maar één doelpunt verschil stelde Francesco Farioli tien andere spelers op en dat pakte niet goed uit. Robert Maaskant windde zich er flink over op. "Het is de gedachte van een Italiaanse subtopper, ik trek dit echt niet."

Ajax speelt in klassieke tenue tegen AZ

Ajax speelt zondag tegen AZ in het speciale jubileumshirt, dat geïnspireerd is op het allereerste rood-witte shirt van de club. Het shirt is wit met een klassieke rode baan in het midden, waarop het wapen van de stad Amsterdam is afgebeeld. Daarnaast zijn er zwarte kousen toegevoegd aan het tenue, hetzelfde design dat ook gedragen wordt tijdens de Beckenbauer Cup. Een ploeg van de Ajax-legendes reist dan af naar München als gast aan het toernooi ter ere van het 25-jarig bestaan van Bayern München.

Het klassieke tenue waar Ajax zondag in gaat spelen is geïnspireerd op een teamfoto van 10 september 1911, de eerste bekende foto van de Amsterdammers in het wit-rood-wit tenue. "Deze teamfoto is genomen na de gewonnen finale van het Gouden Kruis-toernooi tegen Volharding," schrijft Ajax op de clubsite.

Eenmalige actie

De mannen van Ajax zullen het jubileumtenue dus dragen tijdens de wedstrijd tegen AZ op zondag 16 maart, terwijl de vrouwen het dragen op zondag 30 maart tegen ADO Den Haag. Daarnaast zullen de Ajax Legends het tenue ook aantrekken tijdens de Beckenbauer Cup op maandag 17 maart.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.