'Extraverte' topatlete Lieke Klaver deelt belangrijke boodschap voor jonge meiden: 'Je kunt dan alsnog huilen'

Topatlete Lieke Klaver wordt geïnspireerd door sterke vrouwen in haar omgeving. Ze hoopt zelf ook het goede voorbeeld te geven aan meiden door te laten zien dat je sterk kan zijn, maar ook emotie toont. "Ik heb die uitspattingen nodig."

Klaver ziet haar oma en moeder als voorbeeld van sterke vrouwen, zegt ze in een Q&A op Instagram met All4running. Zelf is ze inmiddels ook een rolmodel voor jonge vrouwen. "Daar ben ik me niet van bewust. Maar ik let er wel steeds meer op wat ik doe."

"Als ik een keer huil op camera is dat oké", geeft de olympisch kampioene als voorbeeld. "Als jonge meiden dat zien, dan weten ze dat dat ook oké is. Je kunt heel sterk zijn en sterk overkomen, maar alsnog huilen. Ik ben gewoon mezelf. En als een meisje denkt: het is oké om mezelf te zijn, dan ben ik daar al blij mee."

Klaver verscheen bijvoorbeeld in tranen voor de camera tijdens de Spelen in Parijs. Na een valse start liep ze de finale mis op de 400 meter en dat viel haar erg zwaar.

Uitspattingen

Ze is ook blij met haar team om haar heen, bij wie ze volledig zichzelf kan zijn. "Ik ben wel een extravert persoon en ik heb die uittingen nodig, mijn energie-uitspattingen." De atlete zou liever niet alleen trainen. Ze betrekt ook haar familie en vriend in de sport.

Vriend Terrence Agard

Haar geliefde Terrence Agard is zelf ook atleet. Dat ziet Klaver als een groot pluspunt. "Het is chill dat je hetzelfde ritme hebt", legt ze uit. "Ik ben veel weg, maar hij is dan gelukkig ook weg samen met mij. Dus het is niet zo dat we elkaar zes weken niet zien.

Outdoorseizoen

Klaver keerde onlangs terug op de atletiekbaan buiten na een mooi indoorseizoen. Op de EK in eigen land (Apeldoorn) in het begin van het jaar pakte ze haar eerste individuele gouden medaille. Ze werd Europees kampioen op de 400 meter en ging daarmee vol zelfvertrouwen het buitenseizoen in. Daar is ze nu net aan begonnen, met de WK in Japan in het najaar op de agenda.