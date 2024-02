Femke Bol is op lagere versnelling ook snelste in 400 meter-series bij NK atletiek indoor

Femke Bol heeft met gemak de snelste tijd gelopen in de series op de 400 meter bij de NK atletiek indoor. De wereldrecordhoudster op deze afstand snelde in Omnisport Apeldoorn over de finish in 50,54 seconden. Lieke Klaver had de tweede snelste tijd: 51,31.

Aan de series deden 23 vrouwen mee, toegelaten op basis van hun persoonlijk record. De zes snelste atletes gaan naar de finale van zondagmiddag. Dat Bol daar bij zou horen, was na de eerste passen in haar heat al duidelijk. Startend in de buitenbaan nam ze direct een aardige voorsprong. Halverwege het rondje had ze al een dikke twintig meter te pakken op de rest.

Finale 400 meter

De zes vrouwen die in de finale terugkeren zijn Bol, Klaver, Cathelijn Peeters, Myrte Van der Schoot, Lisanne de Witte en Eveline Saalberg. De NK indoor atletiek wordt gestreamd op YouTube door de Atletiekunie.

Diverse atletes liepen een persoonlijk record in de series en hielden zo, ook als het na deze ronde al afgelopen was, dus toch wat moois over aan hun NK-deelname. Bekijk de volledige uitslag hier.