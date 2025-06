Femke Bol na stadionrecord op de foto met veelbesproken BN'er: 'Hoogtepunt van mijn dag'

Het werd een bijzondere pinkstermaandag voor topatlete Femke Bol bij de 44e FBK Games in Hengelo. Het Nederlandse loopwonder vermorzelde de concurrentie op háár 400 meter horden in een stadionrecord. Ook ging ze nog op de foto met demissionair premier Dick Schoof, die zijn kabinet na 223 dagen zag vallen.

Bol passeerde tot groot genoegen van het publiek in 52,51 seconden de winst in Hengelo. Daarmee nam ze een flinke hap uit haar oude record van 53,94 dat dateerde uit 2022. Gianna Woodruff, die achter de Nederlandse naar de tweede tijd liep, was dik twee seconden langzamer.

Op de foto met Dick Schoof

Na afloop van haar gewonnen race maakte Bol tijd voor een fan, en niet zomaar eentje: demissionair president Dick Schoof. Die ging op de foto met de Nederlandse topatlete. Schoof had geluk, want ook ex-atlete Dafne Schippers poseerde naast hem. 'Leuk om vandaag aanwezig te zijn', schreef hij bij een video die hij maakte vanaf de tribune. 'En mijn hoogtepunt van de dag: twee topatletes ontmoet', verwees hij naar Bol en Schippers.

i Demissionair premier Dick Schoof met Dafne Schippers en Femke Bol. © Instagram: minpres

Schoof zelf is ook een erkend loper. Zo liep hij vorig jaar de Marathon van Amsterdam onder de schuilnaam Peter Jansen. "Met werken zal ik ooit ophouden", zei Schoof ooit in Runners World, "maar hardlopen blijf ik het liefst mijn hele leven doen. Hardlopen is voor mij een mentale reiniging." Wekelijks loopt hij naar eigen zeggen zo'n 90 kilometer, waar dat in zijn hoogtijdagen 100 tot 120 kilometer was.

Bol geniet van FBK Games

"Ik ben heel blij dat ik hier harder dan ooit heb gelopen", vertelde Bol al hijgend en puffend bij de NOS. "Het was pas mijn tweede race. Ik heb in mijn race al eigen punten gehad om op te letten, dat is fijn om te merken. Ik kan hier heel goed lopen, dit is één van mijn favoriete wedstrijden van het seizoen."

Bols piekmoment ligt bij de WK in Japan halverwege september. Ze was dus - mede door een zwaar trainingskamp in Marokko - nog niet helemaal fit. "In Japan ben ik pas helemaal fris", lachte ze zelfverzekerd. Tot die tijd zal de Nederlandse vooral Diamond League-wedstrijden lopen.