'Vergeetachtige' Femke Bol moet kruisje op lichaamsdeel zetten: 'Dat is nog wennen'

Oppermachtig, zo is de prestatie van Femke Bol op de FBK Games te omschrijven. De Nederlandse topatlete liep voor eigen publiek in Hengelo een nieuw meeting record, maar deed dat wel met een kruisje op haar linkerenkel. Waarom ze dat had, verklaarde ze na afloop van haar succesvolle 400 meter horden.

Bol heeft met de zege op de 400 meter horden op de FBK Games in Hengelo ook haar tweede test van het aangepaste 'stappenplan' zien lukken. "De tijd is heel goed, daar ben ik blij mee", zei de 25-jarige wereldkampioene over haar nieuwe beste tijd ooit op de FBK Games van 52,51 seconden

Kruisje op linkerenkel

Bol had nog een kruisje op haar linkerenkel gezet om zichzelf eraan te herinneren met welke voet ze voor moet staan in het startblok. Dat is nodig om de eerste horden met haar andere been te pakken, een aanpassing waaraan ze de afgelopen weken heeft gewerkt. "Ik heb dat kruisje neergezet zodat ik niet in de war raak", zei ze.

'Dat is nog wennen'

"Het is nog een beetje nadenken, maar steeds minder. Het wordt steeds meer voelen", zei ze over de aanpassingen. "Ik zei in de race nog wel tegen mezelf rechts, rechts, rechts, omdat ik met rechts over de eerste horde moet. Dat is nog wennen. Maar als ik daar overheen ben, gaat het goed."

'Heel positief'

De hordeloopster was net iets langzamer dan in haar eerste wedstrijd in de Diamond League van Rabat, waar ze won in 52,46. "De tijd is bijna net zo goed als in Rabat en daar waren heel goede omstandigheden, en een goede baan. Hier is ook een goede baan, maar geen 30 graden zoals daar. Dat ik hier bijna net zo hard loop, is heel positief."

'Dan moet het vanzelf gaan'

Bol vond dat het alweer minder nadenken was dan bij de race in Marokko. "Als het goed is, is het in Japan alleen maar voelen en gaan", keek ze vooruit naar de WK atletiek in september in Tokio. "Dan moet het vanzelf gaan, maar soms gaat het niet eens vanzelf en loop je toch goed."