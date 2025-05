Grote concurrente van Femke Bol gooit het over een andere boeg: 'Haar eerste als professional!'

Sydney McLaughlin-Levrone geldt als dé grote concurrente van Femke Bol op de 4x400 meter horden. De Amerikaanse topatlete was op de afgelopen Olympische Spelen dan ook te sterk voor de Nederlandse op die afstand. Maar nu gooit McLaughlin-Levrone het over een andere boeg.

Het Amerikaanse atletiekevenement Grand Slam Track reist deze week af naar Philadelphia (Pennsylvania) en daar zal McLaughlin-Levrone meedoen aan de 100 meter horden én aan de normale 100 meter sprint. De kortste hordenafstand doet ze één keer per seizoen, maar de 100 meter sprint doet ze nooit.

'Het wordt de eerste keer dat ze de kortste sprintafstand doet als een professional', schrijft FloTrack op X. De 25-jarige McLaughlin-Levrone geldt al jaren als de top van de wereld over één ronde. Zo won ze op de Olympische Spelen van 2020 én 2024 goud op de 400 meter horden en daarnaast op de normale 4x400 meter met de Amerikaanse estafettevrouwen.

Op de Spelen in Parijs scherpte zij zelfs nog haar wereldrecord aan op de 400 meter horden: 50,37 seconden. McLaughlin-Levrone en Bol racen bijna nooit tegen elkaar, omdat de Amerikaanse vooral in eigen land rent. Zo deed zij in 2022 voor het laatst mee aan het WK atletiek.

Mogelijk komt er binnenkort een manier om McLaughlin-Levrone en Bol tóch vaker tegen elkaar in actie te zien. Voormalig olympisch kampioen Michael Johnson is de bedenker van de Grand Slam Track en heeft aangegeven de Nederlandse topatlete graag toe te voegen aan het deelnemersveld.

En dat zal toch aantrekkelijk zijn voor Bol. Bij de Grand Slam Track liggen enorme bedragen klaar, voor alle deelnemers. Zo krijgt de winnaar van een meeting liefst 100.000 dollar. Ter vergelijking: voor een overwinning bij de Diamond League krijgt Bol 10.000 dollar. Dat is hetzelfde bedrag als de nummer 8 bij de Amerikaanse competitie.