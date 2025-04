Aartsrivale slaat grote slag bij afwezigheid Femke Bol, Sydney Mclaughlin-Levrone harkt megabedrag binnen

Sydney Mclaughlin-Levrone heeft afgelopen weekend haar bankrekening flink gevuld. De Amerikaanse aartsrivale van Femke Bol op de 400 meter horden won de eerste 'Grand Slam' op de Grand Slam Track. En dat legde haar bepaald geen windeieren. Ook de Nederlandse Cathelijn Peeters cashte flink.

In het Jamaicaanse Kingston zaten de tribunes niet bepaald vol. Toch werd er gestreden om gigantische bedragen aan prijzengeld. In verschillende categorieën raceten acht uitverkozen atleten om de hoofdprijs van maar liefst honderdduizend dollar. Flink wat toppers lieten zich door het prijzengeld verleiden, maar onder anderen Femke Bol en Lieke Klaver waren niet aanwezig.

De 25-jarige olympisch kampioene op de 400 meter horden Mclaughlin-Levrone was de grootste naam op het atletiektoernooi met een nieuw format. Het toernooi is bedacht om atletiek spectaculairder te maken én om de grote namen het tegen elkaar op te laten nemen. Atleten rennen gedurende het weekend twee races in verschillende categorieën. De grote man achter het nieuwe atletiektoernooi is sprintlegende Michael Johnson.

Long Hurdles

Zo kwam Mclaughlin-Levrone uit in de groep Long Hurdles, waar de 400 meter en de 400 meter horden werd gelopen door een vaste groep atleten. De atleet met gemiddeld gezien het beste resultaat pakt de hoofdprijs. Het was geen probleem voor de Amerikaanse, die op beide afstanden ruim als eerste over de finishlijn kwam. Het leverde haar honderdduizend dollar op.

Enige Nederlandse deelneemster

De enige Nederlandse deelnemer aan de eerste Slam van de Grand Slam Track was Cathelijn Peeters. Zij werd in de groep met Mclaughlin-Levrone tweemaal vijfde en eindigde op diezelfde plaats in de eindranking. Dat leverde haar alsnog een aardig zakcentje op. Naast een standaardsalaris ontvangt ze twintigduizend dollar aan prijzengeld.

Op de EK indoor in Apeldoorn was Peeters onlangs onderdeel van de gouden estafetteploeg op de 4 x 400 meter. Op de Spelen in Parijs pakte ze goud en zilver met respectievelijk de gemengde en de vrouwenestafette.

Volgende maand in Miami

Van 2 tot en met 4 mei wordt de volgende Slam gehouden in Miami. Het seizoen eindigt in Philadelphia (30 mei - 1 juni) en Los Angeles (27 juni - 29 juni). Mogelijk doen bij de volgende events wel meer Nederlanders mee.

Waarom zo weinig Nederlanders op Grand Slam Track?

Ondanks de grote prijzenpot op de Grand Slam Track, is het geen officieel atletiektoernooi van de mondiale atletiekbond World Athletics. De events zullen in de voorbereiding van de atleten moeten passen voor de échte toernooien zoals de WK atletiek dat na de zomer wordt gehouden.

Een groot gedeelte van de Nederlandse atleten, waaronder bijvoorbeeld Klaver en Liemarvin Bonevacia, bevindt zich momenteel in Zuid-Afrika voor een trainingsperiode. Bol sloeg eerder dit jaar de EK indoor in Apeldoorn voor het grootste gedeelte over en heeft aangegeven sowieso meer tijd voor zichzelf te willen nemen. Een demonstratietoernooi als de Grand Slam Track blijkt daar niet in te passen.