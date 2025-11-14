Voor de Nederlandse topatlete Lieke Klaver was het een wisselvallig jaar. Ze werd Europees indoorkampioene op de 400 meter, terwijl het later bij de WK atletiek juist uitliep op een domper. Maar ook naast de atletiekbaan is Klaver ambitieus en op dat vlak was 2025 grandioos.

Eerder dit jaar studeerde Klaver namelijk af. In mei kreeg ze haar diploma, waarna het wachten was op het juiste moment om een feestje te vieren. Gezien haar agenda stampvol zat, kwam het er half november pas van.

Negen jaar

"Hier had ik negen jaar voor nodig", schrijft Klaver op Instagram over de zware route richting haar afstuderen. "Ik ben geslaagd en heb mijn bachelor behaald in mei. Nu krijg ik eindelijk een feestje. Bedankt, lieve vrienden en familieleden, voor jullie aanwezigheid vandaag. Topsport is mijn prioriteit, maar om echt tot bloei te komen in het leven, heb ik ook altijd een andere uitdaging nodig. En volgende week begin ik met interieurontwerp."

Op de foto's is een stralende Klaver te zien in een koffiebar te Arnhem. Het diploma is ook meegenomen. Het document is reeds ingelijst. Klaver houdt het trots vast en poseert met een voldane blik.

Lastig

Klaver is in de loop der jaren uitgegroeid tot een van de bekendste atletes van Nederland. In Women's Health liet ze eerder dit jaar weten, dat die status soms oncomfortabel aanvoelt. " Ja, dat vind ik wel lastig", erkent Klaver, die naar eigen zeggen 'nog erg moet wennen' aan haar status als bekende Nederlander.

Qua studie was het ook even zoeken voor Klaver. Ze begon ooit aan een studie Bouwkunde, alleen dat was niet waar ze op hoopte. Uiteindelijk viel de keuze op Sportkunde op Papendal. Gezien het feit dat ze zelf topsporter is en dat er getraind wordt op Papendal een ideale match. Vaak was tijdens WK's, EK's of Diamond Leagues ook te zien dat Klaver de boeken in kroop om te studeren.