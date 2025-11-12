Lieke Klaver heeft dinsdag een heuglijke dag beleefd. Ze vierde dat ze na jarenlang studeren een bachelordiploma heeft gehaald. Dat deed ze in Arnhem samen met haar vrienden en familie. Tegelijkertijd kondigde Klaver de start van een nieuw avontuur aan.

Klaver begon ooit aan een studie Bouwkunde, alleen dat was niet waar ze op hoopte. Uiteindelijk viel de keuze op Sportkunde op Papendal. Gezien het feit dat ze zelf topsporter is en dat er getraind wordt op Papendal een ideale match. Vaak was tijdens WK's, EK's of Diamond Leagues ook te zien dat Klaver de boeken in kroop om te studeren.

"Om iets anders naast je trainingen te hebben dat je af kan vinken, waar je ook een fulfilling gevoel van krijgt, vind ik belangrijk. Dat hoort wel echt bij mij als atleet", zei Klaver eerder dit jaar in gesprek met haar sponsor Adidas. Daarin vertelde ze in 2025 af te studeren.

Speciale gelegenheid

Dat is inmiddels te zijn gelukt. "Het heeft me 9 jaar gekost", trapte Klaver het heuglijke nieuws af. "Afgestudeerd met mijn bachelor in mei en het eindelijk gevierd. Bedankt lieve vrienden en familie voor het meedoen aan deze dag." Onder anderen haar vriend Terrence Agard en atletiekcollega's Liemarvin Bonevacia en Ramsey Angela waren erbij.

In haar dankwoordje bedankte Klaver verder ook haar opleiding. "We hebben dit samen gedaan", aldus de topatlete. Tegelijkertijd kwam ze met nieuws. "Topsport is mijn prioriteit, maar om echt te bloeien in het leven, heb ik altijd een andere uitdaging nodig; volgende week start ik met interieurontwerp."

Superjaar

Het is nog wachten op een officiële reactie van Klaver, die vooral de beelden van haar vrienden en collega's rijkelijk deelde op haar eigen Instagram-verhaal. Haar afstuderen volgt na een jaar waarin ze voor het eerst een individuele gouden medaille won. Dat was op de EK indoor begin dit jaar in Apeldoorn. Daar won ze ook met de 4x400 meter vrouwen de estafette.

Bij de WK atletiek was er ook in teamverband succes: zilver met de 4x400 meter gemengde estafette en brons met de vrouwenploeg. Individueel was het eindtoernooi in Japan een teleurstelling voor Klaver, waarbij het doek in de halve finales viel.