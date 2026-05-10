Ze werd bekend als de stewardess die ook aardig kan hardlopen, maar inmiddels groeit Mikky Keetels (27) uit tot een serieus prijzenpakkend fenomeen. Ze werd al Nederlands kampioen en won een marathon in Canada. Nu heeft de Schijndelse een hele grote stip op de horizon gezet.

Keetels liep tijdens de marathon van Rotterdam precies de race die ze in haar hoofd had. Ze stelde vooraf als doel om onder de grens van 2.30.00 te duiken, maar zei onderweg niet bezig te zijn geweest met tijden. Uiteindelijk noteerde ze een persoonlijk record van 2.30.42 en pakte ze de Nederlandse titel bij de vrouwen.

De 27-jarige atlete, die ook werkt als stewardess en daarbij inmiddels ook wordt herkend, blijft zichzelf uitdagen met nieuwe uitstapjes. In juni staan er Ironmans (triatlons) in Amsterdam (een halve) en Nice (een hele) op het programma. Na een paar vrije dagen vliegt ze komende week voor haar werk naar Kuala Lumpur en Bali. Tegen het einde van het jaar volgt de eerste trainingsstage op hoogte in Kenia.

Olympische Selen

Vervolgens zette Keetels ook de marathon van Vancouver naar haar hand en die titel kreeg extra glans doordat ze het parcoursrecord aanscherpte.

Omroep Brabant vroeg aan Keetels daags voor de Wings of Life Run in Breda waar ze hoopt over een paar jaar te staan. Ze droomt dan aan de Olympische Spelen mee te doen. Die worden in 2028 gehouden in Los Angeles. "Ja, dat is wel echt mijn droom en echt mijn doel", erkent ze. In 2024 werd in Parijs een Nederlandse de kampioen: Sifan Hassan.

Werken en rennen

De combinatie van over de wereld vliegen en op exotische locaties marathons en andere wedstrijden meepakken lijkt te werken. Maar is het ook een bruikbaar recept om echt op de Spelen te geraken en daar te presteren? Keetels legt uit hoe ze nu haar trainingen moet inpassen in haar werkschema: "In Mexico doe ik een soort hoogtestage. In Salt Lake City liep ik ergens tussen de witte bergtoppen. En in Kuala Lumpur lag ik bijna in een put omdat er een gat in de grond zat."

"Ik zie hardlopen altijd als een soort van op avontuur gaan. Muziekje op en gewoon lekker alles loslaten. Ik vind het een soort yoga, ontspanning."

