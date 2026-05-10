Als topsporter heb je een platform en dat kan je ook benutten om zaken voor elkaar te krijgen die het persoonlijke overstijgen. Daarmee zijn onder meer topschaatsers Kjeld Nuis en Joy Beune deze zondag bezig. De schaatsijzers blijven in de kast en in plaats daarvan is het rennen geblazen bij de Wings for Life World Run in Breda.

Het evenement behelst een hardloopwedstrijd, waarmee geld wordt ingezameld dat wordt benut om onderzoek te doen naar ruggenmergletsel. Dat onderzoek wordt verricht door de non-profitstichting Wings for Life. In 2025 was het evenement een groot succes: dik 310.000 mensen deden hun hardloopschoentjes aan en aan het einde van de dag was er 8,6 miljoen euro opgehaald.

Tenue

Nuis en Beune, die al jarenlang een koppel vormen, laten op Instagram zien dat ze hun tenue voor Wings for life World Run binnen hebben. Er liggen twee setjes op tafel in de slaapkamer van hun hotel en die lopen sterk uiteen qua formaat. Wijzend naar het tenue dat zijn vriendin Beune moet dragen, kan hij zijn lachen niet meer inhouden. "Kijk hoe klein!"

Beune is het eens met zijn inschatting en wijst naar het andere setje. Dat is 'mijn maat', constateert ze. Later is te zien dat Nuis zich heeft omgekleed in een anders gekleurd pakje, dus vermoedelijk mocht Beune het grotere setje benutten.

Druk

In Breda zijn er nog veel meer Nederlandse topsporters of voormalig topatleten present om hun beste beentje letterlijk voor te zetten. Deelnemers starten met hun bijzondere uitdaging in het centrum van de binnenstad en moeten een volgwagen voor blijven. Zodra die je inhaalt, is je race voorbij. In de volgwagen zitten dit jaar Robert Doornbos en olympisch sprinter Churandy Martina. Bij de vorige editie was Nuis overigens nog een co-piloot.

Doornbos stuitte op Nuis en maakte een videootje. De voormalig Formule 1-coureur vraagt welke afstand Nuis gaat rennen en wat Doornbos betreft moet hij op 25 kilometer mikken. Dat lijkt Nuis iets te veel van het goede te vinden. Beune wil wel 25 kilometer rennen. "Pressure!", zegt Doornbos, want met haar ambities zet Beune haar partner onder druk.

Meer schaatsers in Breda

Een van de andere topschaatsers die in Breda komt rennen is Joep Wennemars van Team Essent. Ook hij heeft zijn blauwe kleding opgehaald en toont die trots op Instagram. Hij schrijft erbij: "We gaan met zijn allen lopen voor degenen die dat niet kunnen, in de strijd tegen ruggenmergletsel."

