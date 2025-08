Na jarenlange onzekerheid en onwetenheid weet de Nederlandse topatleet Liemarvin Bonevacia eindelijk wat hem mankeert. De specialist op de 400 meter kampt al zijn hele leven met bloedneuzen, zowel op de atletiekbaan als in zijn persoonlijke leven. Via een opmerkelijke weg kwam hij erachter dat hij een genetische ziekte heeft, zo onthult hij na een recente operatie.

Een foto in een ziekenhuishemd schrikt zijn volgers op Instagram op. Maar het blijkt een foto van voor een operatie. De 36-jarige topatleet blijkt de aandoening Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia (HHT) te hebben, zo vertelt hij op zijn sociale media. Die aandoening zorgt ervoor dat er abnormaal veel bloedvaten aangemaakt worden, die dan vervolgens ook barsten en voor bloedingen zorgen. De ziekte staat ook wel bekend als Osler-Weber-Rendu.

'Ik had elke keer bloedneuzen'

"Ik ben oké en weer klaar om te lopen komende zaterdag", stelt Bonevacia zijn volgers eerst gerust. Vervolgens legt hij uit dat hij de officiële diagnose recentelijk heeft gekregen, na bijna een leven lang niet geweten te hebben wat hem mankeerde. "Ik worstel er al mijn hele leven (ook als topatleet) mee. Ik heb altijd bloedneuzen, zelfs voor de olympische finale, ik voelde me duizelig etcetera. Ik wist niet eens wat het was totdat ik bijna elke dag een bloedneus had."

'Zo zijn we er achter gekomen'

Vervolgens deelt hij het moment waarop het toevallig aan het licht kwam wat de oorzaak was. "Het grappige is dat ik als commentator van de NOS bij de olympische finale op de gemengde estafette in Parijs weer ineens begon te bloeden. Een dokter zag dat op televisie en die heeft mijn sportdokter een bericht gestuurd met de tip om tests te laten doen omdat hij vermoedde dat ik HHT had. En zo zijn we er achter gekomen", omschrijft hij het bizarre toeval.

Op jacht naar WK-ticket

Nu hij geopereerd is en alles weer goed gaat, wil Bonevacia zich richten op topsport. Hij wil het WK van half september in Tokio halen, maar liep de vereiste limiet nog altijd niet. Dat deed Jonas Phijffers wel al en de jongeling jaagt op het Nederlandse record van Bonevacia op de 400 meter: 44,48 seconden. "Mentaal ben ik sterk genoeg. Ik wil laten zien dat, wat het leven ook in petto heeft voor je, je altijd sterker terug kan komen", sluit Bonevacia zijn opvallende verhaal af.