De ogen zijn op de NK atletiek van komend weekend gericht op meer dan alleen de Nederlandse toppers Femke Bol en Lieke Klaver. In dit seizoen steekt er ook een 22-jarige snelheidsduivel uit Hellendoorn letterlijk en figuurlijk met kop en schouders bovenuit. Dit is Jonas Phijffers, die in Hengelo de snelste Nederlander ooit wil worden op de 400 meter.

Phijffers is pas 22, maar nu al de op één na snelste Nederlander aller tijden op de 400 meter. Alleen Liemarvin Bonevacia (44,48 seconden) liep ooit sneller dan hij deed op het afgelopen EK onder 23 in het Noorse Bergen. Zijn 44,82 was genoeg voor de WK-limiet bij de senioren later dit jaar én voor de gouden medaille. Hij zit de top dus letterlijk en figuurlijk op de hielen. En dat terwijl hij een heel ander pad volgt dan toppers als Bonevacia, Klaver en Bol, die allemaal dezelfde afstand lopen als hij.

Romeinen en Grieken

Phijffers woont nog altijd bij zijn ouders in Hellendoorn en dus niet op topsportcentrum Papendal. Via atletiekclub ASV Athletics loopt hij inmiddels al vier jaar voor AV'34 uit Apeldoorn. Hij is slim, getuige de afronding van zijn studie commerciële economie op jonge leeftijd. Daarnaast leest hij veel, en dan met name over de oude Romeinen en Grieken. Zijn moeder is docent Nederlands en goot het lezen met de paplepel in bij de inmiddels 1,96 meter lange Phijffers.

'Nerd'

Hij noemt zichzelf in gesprek met De Telegraaf een 'nerd', omdat hij zo gek is op boeken lezen en geschiedenis. "Ik heb best veel gelezen en dat doe ik – bij vlagen – nog steeds. Zo leerde ik dus dat die Romeinen wel heel veel voor elkaar hebben gekregen. En ik vind ze ook wel iets stoers hebben." De Griekse mythologie is nog zo'n onderwerp waar hij zich helemaal in kan verliezen. Zijn hersenen wil hij graag aan het werk blijven houden, ook naast topatletiek bedrijven. Hij denkt al na over een vervolgstudie.

Spectaculaire 400 meter op FBK Games

Eerst in juni, met zijn spectaculaire zege op de 400 meter tijdens de FBK Games, en later in juli op het EK onder 23 plukte Phijffers al de vruchten van zijn werk in de schaduw van de al gearriveerde Nederlandse topatleten. "We zijn nog lang niet uitgebouwd en uitgepuzzeld. Ik voel me op mijn plek, heb veel plezier en ik word iedere dag beter", zegt hij over zijn huidige team van trainers en fysiotherapeut en bewegingswetenschapper die hij om zich heen heeft verzameld.

Presteren met Femke Bol en Lieke Klaver

Nu dus naar de NK atletiek in Hengelo, waar hij Nederlands kampioen wil worden op de 400 meter. Met de WK-limiet al op zak, kan hij vrijuit strijden om die titel. Daarnaast wil hij zich melden bij Bol en Klaver in de gemengde estafette op internationaal niveau. Bij het mannenteam heeft hij al een grote rol als één van de vier, maar met de olympisch kampioenen zou hij ook dolgraag willen presteren. "Ik ben daar graag beschikbaar voor, maar de coaches beslissen", zegt hij diplomatiek tegen De Telegraaf.

Estafette

Die coaches kunnen al bijna niet meer om hem heen. Richting de WK gaat Phijffers in ieder geval heel veel meetrainen met de estafettes. "Ik vind het allemaal hele leuke gasten. Het is gewoon raar dat je aan de ene kant teamgenoten bent en aan de andere kant de kaas van elkaars brood wil eten", zegt hij. En over de druk op de NK, nu hij steeds meer naar de voorgrond treedt, maakt hij zich niet druk. "Nee, dat vind ik niet beangstigend. Ik vind het leuk dat dit onderdeel zo competitief is in Nederland. Dat houdt ons scherp en maakt ons beter."