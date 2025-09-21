Laurent Meuwly was keihard over de organisatie van de WK atletiek in Tokio. Net na afloop sprak de hoofdcoach van TeamNL snoeiharde woorden over de organisatie. En dat terwijl Nederland als land juist een uitstekend resultaat heeft geboekt.

"Ik doe dit werk nu 35 jaar en dit waren de slechtste internationale kampioenschappen die ik ooit heb meegemaakt", zei hij na afloop van het toernooi.

"Het was niet normaal wat er van de atleten werd gevraagd in de voorbereiding op hun wedstrijden", vervolgde de leider van de Nederlandse equipe. "Er zaten dertig minuten tussen de warming-up en de oproep voor de callroom in het stadion. Ze moesten nog in een bus worden vervoerd. Dat is gewoon heel riskant, vooral ook voor het herstel als je klaar bent. De atleten zijn hier niet goed beschermd."

Kritiek op de hotels

Meuwly hekelde ook het grote hotel waarin alle 2000 deelnemende atleten en hun begeleiders moesten verblijven. "De eerste vijf, zes dagen was het hotel overvol en heel luidruchtig. Atleten moesten ook veel te lang wachten bij de liften. Dan is het een hele kunst om kalm te blijven en niet in de stress te schieten."

Medaillespiegel

Ondanks de stevige woorden van Meuwly kende TeamNL een uitstekend toernooi. Voor Nederland zijn het historische wereldkampioenschappen. Met zes plakken (tweemaal goud, twee keer zilver en ook nog tweemaal brons) zijn het namelijk de meest succesvolle WK atletiek ooit.

Femke Bol pakte de helft van al die plakken: ze won de 400 meter horden, greep het zilver met de estafettevrouwen op de 4x400 meter en op de 4x400 meter gemengd was TeamNL goed voor brons.

Slotdag WK atletiek

De slotdag van de WK viel bijna letterlijk in het water, door de aanhoudende regenval. Voor de discuswerpers bleek het veel te glad om goed te kunnen gooien. De organisatie deed er alles aan om de plaat droog te krijgen, maar het bleek dweilen met de kraan open. Ook de hoogspringsters hadden last van het weer.