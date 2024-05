Kogelslingeraar Denzel Comenentia verpulvert Nederlands record en mag naar Olympische Spelen

Denzel Comenentia heeft zich voor de Olympische Spelen geplaatst. De Nederlandse kogelslingeraar verbeterde zijn eigen Nederlandse record tijdens een wedstrijd in Los Angeles met meer dan een meter en voldeed daarmee meteen aan de olympische limiet.

Comenentia, die in de VS traint en woont, had een jaar geleden het nationale record op 78,01 meter gebracht. Daarmee had hij wel aan de Nederlandse limiet voldaan, maar nog niet aan de internationale limiet. Om mee te mogen doen in Parijs moet een atleet aan allebei die limieten voldoen.

Nederlands record

De internationale limiet lag op 78,20 meter en dus had Comenentia nog een paar centimeters meer nodig. In Los Angeles verbeterde hij zijn Nederlandse record met ruim een meter en verzekerde hij zich met een afstand van 79,09 meter direct van een startbewijs in Parijs.

Comenentia deed afgelopen jaar ook mee aan de WK in Boedapest. Daar kwam hij met een worp van 70,16 meter niet door de voorronde heen. Zijn Nederlands record zou goed zijn geweest voor een zesde plaats in de finale.

Tijd dringt voor andere atleten

Voor Comenentia is de druk er dus vanaf. De kogelslingeraar weet dat hij in Parijs mee mag doen aan de Olympische Spelen. Dat geldt overigens nog niet voor alle Nederlandse atleten en de tijd begint aardig te dringen.

