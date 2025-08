Femke Bol was zaterdag wederom ongenaakbaar en veroverde in Londen haar 28ste Diamond League-zege op rij. De atlete moest het in Engeland zonder de support van haar verloofde en atleet Ben Broeders doen, die gelijktijdig in België in actie kwam. Maar voor het gemis van haar verloofde heeft Bol een prima oplossing gevonden, zo deelt ze op Instagram.