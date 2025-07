Topatletes Femke Bol en Sydney McLaughlin-Levrone zijn de beste ter wereld op de 400 meter horden. Ze treffen elkaar zeer zelden tijdens wedstrijden. Zo koos Bol er in 2025 voor om niet deel te nemen aan een evenement waar de Amerikaanse wel opdook. En daar zal McLaughlin-Levrone spijt van hebben.

Dit jaar begon er een reeks evenementen onder de naam Grand Slam Track. De viervoudig olympisch kampioen Michael Johnson (57) is het meesterbrein achter het toernooi. Hij wist tientallen miljoenen binnen te halen om vooral topatleten uit de VS aan te trekken. Onder het motto 'Only the fastest' wil Johnson het evenement vier keer per jaar laten plaatsvinden, met flinke prijzengelden in het vooruitzicht.

Femke Bol gaat niet

Bol was als topatlete vast meer dan welkom bij de Grand Slam Track. Ze is immers al jarenlang onverslaanbaar bij de Diamond League en won brons op de 400 meter horden bij de Olympische Spelen van 2024. De Amersfoortse besloot echter niet mee te doen.

Sydney McLaughlin-Levrone hapte wel toe toen haar een enorme prijzenpot werd geboden. Bij de Grand Slam Track gaat niemand met lege handen naar huis. Zelfs de laatste in elke groep krijgt nog altijd 10.000 dollar aan prijzengeld. Ter vergelijking: op een WK atletiek levert alleen een plek op het podium prijzengeld op. In de Diamond League krijg je 10.000 dollar voor een overwinning op een onderdeel.

Atleten krijgen niet betaald

Maar nu blijkt dat er atleten zijn die hun prijzengeld niet hebben ontvangen. Ook is het vierde deel van het kwartet ontmoetingen geschrapt. Die zou in Los Angeles moeten plaatsvinden. Johnson erkent dat er "wat problemen zijn met de cash flow", nadat een van de investeerders in het project zich heeft teruggetrokken. Hij stelt dat het onzeker is of er in 2026 een tweede editie komt van Grand Slam Track.

Tegen Front Office Sports zegt de atletieklegende: "We moeten dit oplossen. We moeten zorgen voor onze atleten en leveranciers. We werken hier al maandenlang hard aan. Ik word hier in de nacht wakker van, dan denk ik hieraan. We zijn vermoedelijk te snel van start gegaan, we moeten de zaken nu voorzichtiger aanpakken."

Goed nadenken

De Britse sprinter Zharnel Hughes (voormailg Europees kampioen 100 en 200 meter) bevestigt tegenover Daily Mail dat hij nog op zijn prijzengeld wacht.

"Ik denk dat mensen hebben genoten van het evenement, maar nu de betalingen zijn uitgesteld en ook de vierde meeting is geschrapt, zullen atleten wel even goed nadenken voordat ze beslissen om eventueel volgend seizoen ook deel te nemen", aldus de snelste man van Groot-Brittannië.