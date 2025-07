Een zeer opvallend moment op de Noorse atletiekbaan. Daar was de Nederlandse atleet Matthew Sophia nét begonnen aan een sprint, toen hij tegen een baanmedewerker opbotste. Topatlete Lieke Klaver keek met verbazing naar de beelden.

'What the...', reageert Klaver op de video op Instagram. Het is de bedoeling dat medewerkers (en andere mensen) niet zomaar een atletiekbaan oplopen, omdat er altijd iemand bezig kan zijn met een training. Zo ook nu. De 21-jarige Sophia, die gespecialiseerd is in hordelopen, liep de man hard omver en ging direct naar hem toe om hem weer omhoog te hijsen.

Dat komt Sophia op complimenten te staan in de reacties op de veelgelikete reel. 'En de atleet is degene die sorry zegt...', reageert iemand verbaasd. En een ander snapt niks van de medewerker: 'Een volwassen man met het bewustzijn van een 3-jarige, indrukwekkend.' Ook de Nederlandse atlete Marije van Hunenstijn reageert met veelzeggende emoji's.

'Iedereen is oké

Overigens gaat het goed met de man, schrijft de deler van de video. 'Atletiek kan een gevaarlijke sport zijn. Iedereen is oké; de Noorse vrijwilliger en de Nederlandse atleet Sophia.' De post heeft al bijna 300.000 likes.

Klaver bij de Diamond League

Klaver was eerder deze maand in Monaco voor de Diamond League. Ze liep samen met Nadine Visser een rondje door de steenrijke plek, maar daar vielen ze een beetje uit de toon. "Als je in Monaco bent, dan wil je toch je mooiste kleren aan?", zo vindt Klaver. Die uitspraak staat enigzins haaks op de kleding die zij en Visser aan hebben. Ze dragen namelijk gewoon sportieve kleren en de 400 meter-specialist loopt rond op slippers met sokken.

Klaver moest het in het prinsendom doen met een vijfde plek op de 400 meter sprint, haar favoriete onderdeel. Eerder dit jaar pakte de 26-jarige atlete uit Velsen-Zuid haar eerste individuele gouden medaille op een groot toernooi: het EK indoor, in Apeldoorn.