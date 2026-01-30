Een topatleet moet volgens strikte schema's trainen, rusten en slapen. Maar hoe zit het met voeding? Lieke Klaver schroomt niet om haar gehele dieet tot in de kleinste details te onthullen.

Klaver bereidt zich voor op het indoorseizoen dat binnenkort van start gaat. Ze had onder meer een trainingskamp in Zuid-Afrika. Vorig jaar werd ze Europees indoorkampioene op de 400 meter.

Het dieet van topatlete Lieke Klaver

Voor het tijdschrift Grazia noteerde Klaver, die in 2024 door FHM werd uitgroepen tot mooiste sportvrouw van Nederland, gedurende een week wat ze zoal op tafel zet. Diverse maaltijden en tussendoortjes nuttigt ze met haar partner Terrence Agard, eveneens een atleet.

Het ontbijt bestaat alle zeven dagen uit gebakken eieren een bakje haverout met blauwe bessen. Kennelijk is dat het ultieme krachtvoedsel om de dag mee aan te zwengelen, gezien er echt geen variatie in zit.

Drinken

En het drinken tussendoo, heeft ze daar wat meer opties of is het vooral water? Gelukkig voor Klaver staat ze zichzelf ook cappuccino of koffie toe. Voor de rest van de dag is water wel het belangrijkste drankje. Opvallend is dat er geen frisdrank, sap, alcohol of lightdrank worden genoemd, wat natuurlijk wel begrijpelijk is gezien het gaat om het consumptiepatroonv van een topsporter.

Eiwitshakes nemen een tussenvorm aan tussen drinken en voeding. Ze worden niet ingezet als dorstlesser, maar als praktisch middel om de eiwitinname te halen. Dat past goed binnen een trainingsgericht schema en vervangt eerder een snack dan een drankje. Ze noemt eiwitshakes drie keer in het dieet: op maandag, woensdag en vrijdag, telkens als tussendoortje.

Kip

Kip is de belangrijkste eiwitbron, aangevuld met tonijn, gehakt, lamskotelet, kwark, eiwitshakes en proteïnerepen. Koolhydraten komen vooral uit rijst, pasta, wraps, aardappelen en zoete aardappel. Groenten zoals broccoli, courgette, paprika, wortel, aubergine, spinazie en rode biet zorgen voor variatie, terwijl fruit als appel, blauwe bessen en ander fruit bij de kwark wordt gegeten. Geitenkaas en walnoten leveren extra vetten.