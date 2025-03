Nadine Visser kan teleurstellende dag voor Nederlanders niet goedmaken met medaille op WK indoor

Nadine Visser heeft geen medaille kunnen pakken op het WK indoor in Nanjing. De Nederlandse plaatste zich nog overtuigend voor de finale, maar in de eindstrijd kwam ze te kort om het podium te behalen.

Visser won haar heat in de halve finales in 7,81 en versloeg wereldrecordhoudster Devynne Charlton. De atlete van de Bahama's klokte 7,82. De twee ontmoeten elkaar later zondag in de strijd om de medailles (14.00 uur).

Visser was in de ochtend al overtuigend in de series. De winnares van het zilver op de EK indoor twee weken geleden in Apeldoorn won in Nanjing haar serie met ruime voorsprong op haar concurrenten in 7,82.

Eerdere WK's

De 30-jarige Noord-Hollandse won in haar carrière al eens een bronzen medaille op de WK indoor. Dat was in 2018 in het Engelse Birmingham. Nadien was ze vier keer op rij succesvol op de EK indoor met twee keer goud en twee keer zilver. In Apeldoorn snelde ze eerder deze maand naar het zilver in een Nederlands record van 7,72. Ze moest de Zwitserse Ditaji Kambundji voor zich dulden, die de titel veroverde in een Europees record van 7,67.

Finale

In de finale kwam Visser te kort voor de medailles. Devynne Charlton pakte het goud en daarmee verdedigde de loopster uit de Bahamas haar titel. Daardoor was ze met slechts een honderdste sneller dan de Zwitserse loopster Ditaji Kambundji. De Jamaicaanse Ackera Nugent werd derde en Visser kwam niet bij de drie medaillewinnaressen in de buurt. Zij klokte de zesde tijd in een bijzonder spannende en nipte finale.