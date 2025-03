Deze enorme bedragen aan prijzengeld kunnen de Nederlandse topatleten verdienen op de WK indoor

Zes Nederlandse topatleten strijden tijdens de WK indoor atletiek om de medailles. Nadat TeamNL erg succesvol was op de EK in Apeldoorn, jagen deze toppers ook in Nanjing, China op de prijzen. Ze kunnen daar ook een groot geldbedrag verdienen.

Op de EK indoor begin deze maand waren de Nederlandse atleten erg succesvol. Toch doen zij niet allemaal mee aan de WK. Voor sommigen werd het teveel om naar China af te reizen. Zo richten Lieke Klaver en Femke Bol zich liever alvast op het buitenseizoen.

Femke Bol en Lieke Klaver

De twee zorgden op de EK voor twee gouden medailles op de 4x400 meter estafette en gemengde estafette. Bovendien werd Klaver individueel eerste op de 400 meter. Van Bol was al bekend dat ze het hele indoorseizoen overslaat, op de estafettes tijdens de EK na. Klaver gaf na haar prestaties in Apeldoorn aan dat ze toe was aan rust.

Kogelstoten

Gelukkig heeft Oranje nog meer toppers in huis. Zo zijn kogelstootsters Jessica Schilder en Jorinde van Klinken onderdeel van de vrouwenploeg op de WK. Schilder werd Europees kampioene met een nationaal record van 20.69 meter. Zij komt vrijdag (vanaf 12:50 uur) in actie in de finale van het kogelstoten

Nadine Visser

Daarnaast gaat Nadine Visser voor Nederlands succes op de WK. Zij loopt de 60 meter horden. Ze won in Apeldoorn het zilver op dat onderdeel en verbrak haar eigen Nederlands record met een tijd van 7,72 seconden. Er wordt veel van haar verwacht. "Als ze weer zo snel loopt, pakt ze geheid een medaille", zei Gregory Sedoc bijvoorbeeld over haar.

Als Visser zich plaatst voor de finale op de 60 meter horden, komt ze op de slotdag in actie: op zondag 23 maart om 13:57 uur (Nederlandse tijd).

800 meter

Bij de mannen moeten Samuel Chapple en Ryan Clarke het doen voor Nederland op de 800 meter. Chapple zorgde afgelopen weekend voor een sensatie en pakte de Europese titel. Hij heeft zich vrijdag ook al geplaatst voor de halve finale op het onderdeel.

Chapple eindigde in zijn serie als derde en die klassering was goed voor een rechtstreekse doorgang. Clarke werd al uitgeschakeld in de series. De finale op de 800 meter vindt plaats op zondag om 13:40 uur.

Menno Vloon

Daarnaast gaat Menno Vloon mee naar China, hij was op de EK de beste bij het polsstokhoogspringen. Hij springt zaterdag de finale op dat onderdeel.

Prijzengeld

Op de WK indoor krijgen de atleten die een medaille winnen een flink bedrag aan prijzengeld mee naar huis. Een bronzen medaille levert 10.000 dollar op (ongeveer 9200 euro). Het zilver wordt beloond met het dubbele: 20.000 dollar (ongeveer 18.500 euro).

De wereldkampioenen krijgen daar weer het dubbele van. Naast de gouden medaille mogen zij 40.000 dollar (ongeveer 37.000) euro mee naar huis nemen.