Natuurmens Sifan Hassan: 'Als ik tijdje op Instagram zit, heb ik meteen spijt'

Sifan Hassan gaat bij de Olympische Spelen in Parijs weer op medaillejacht. Bij de vorige Zomerspelen keerde ze terug met goud op de 10000 en 5000 meter, plus brons op de 1500 meter.

Hassan begon haar loopbaan met veldlopen, schakelde toen open naar de baan, richtte zich op de middellange afstanden en schakelde uiteindelijk door naar de langste disciplines. Maar ook de baan bleek te beperkt voor de alleskunner: in 2023 debuteerde ze op de marathon. Inmiddels heeft ze twee grote marathons gewonnen: Londen en Chicago. Aan de basis van al die prestaties liggen gruwelijk harde trainingskampen.

Het AD mocht drie dagen getuige zijn van de wijze waarop Hassan zichzelf het schompes werkt. En dat doet ze met groot plezier: "Vroeger wilde ik per se winnen en succes bereiken. Nu heb ik dat al meegemaakt en ben ik meer volwassen. Ik ben gegroeid als mens en er ook meer achter gekomen dat ik dit vooral doe omdat ik het hartstikke leuk vind."

Op naar de Olympische Spelen: Sifan Hassan laat concurrentie volstrekt kansloos in Los Angeles Sifan Hassan lijkt helemaal klaar voor de Olympische Spelen. De atleet won de 5000 meter op een atletiekmeeting in Los Angeles na een lange solo met een tijd van 14.58,83. De nummer twee, Natalie Rule, was dik acht seconden langzamer.

Pijn

Die intensieve en lange trainingen eisen hun tol van Hassans lichaam. Regelmatig ploft ze beurs neer op de behandelbank van haar fysiotherapeut. Die sessies kunnen soms wel drie uur duren. De krant is er getuige van dat Hassan het uitschreeuwt van de pijn: "Ken je dat gevoel? Dat de pijn zo erg is dat jouw ziel jouw lichaam verlaat."

Telefoon

In de gesprekken met Hassan toont de in Ehitopië geboren atlete zich bedachtzaam en filosofisch. ZIchzelf blijven uitdagen is belangrijker dan succes hebben, legt ze uit. En ze is er bevreesd voor om erg vroeg in een traject al doelen te stellen. Doelen zijn ook weer een soort beperking.

Ook wil ze zoveel mogelijk in de natuur en in het heden leven. Daar hoort bij dat ze niet verslaafd wil raken aan haar telefoon. "Zijn jullie verslaafd aan jullie mobiel?", zegt ze. "Als ik wakker word, kijk ik het eerste uur nooit op mijn mobiel. En als ik wél een tijdje op Instagram zit, heb ik meteen spijt."

Dood marathonkampioen Kelvin Kiptum (24) zorgt voor schok in atletiekwereld, Sifan Hassan 'diepbedroefd' Tragisch nieuws uit de atletiekwereld. Kelvin Kiptum is zondag bij een ongeval om het leven gekomen. De wereldrecordhouder op de marathon werd slechts 24 jaar oud.