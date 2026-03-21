Minke Bisschops heeft haar eerste opdracht op de WK indoor in Torun succesvol afgerond. De Nederlandse sprintster plaatste zich op de 60 meter voor de halve finales, al liep ze nog niet haar snelste tijd.

De 23-jarige Limburgse eindigde in haar serie als derde in een tijd van 7,22 seconden. Daarmee verzekerde ze zich rechtstreeks van een plek in de halve finales, die later op zaterdag worden gelopen. Alleen de Luxemburgse Patrizia van der Weken en de Portugese Tatjana Pinto waren sneller in haar heat.

'Ik liep geen fantastische tijd'

"Ik liep geen fantastische tijd, maar het is ook niet mijn beste moment van de dag. Ik moest vanmorgen al om half zeven op en dan moet ik er altijd even inkomen", reageerde Bisschops kort na haar race. Voor haar was het vooral belangrijk om door te komen en het ritme van het toernooi te vinden.

De Kujawsko-Pomorska Arena in Torun is voor Bisschops bovendien een plek met goede herinneringen. In dezelfde hal liep ze vorige maand haar persoonlijk record van 7,10 seconden, waarmee ze opschoof naar de derde plaats op de Nederlandse ranglijst aller tijden, achter sprinticonen Nelli Cooman en Dafne Schippers. Dat geeft haar vertrouwen richting het vervolg van het toernooi.

Finale haalbaar?

Toch blijft haar fysieke gesteldheid een aandachtspunt. De sprintster voelt nog altijd de naweeën van de hamstringblessure die haar vorig jaar dwarszat tijdens de WK outdoor in Tokio. "Ik had deze serie ook nodig om te voelen dat het goed zit. Ik voelde gelukkig niets, maar het is jammer dat het nu negen uur duurt voordat ik weer moet lopen. Dan raak je een beetje uit de wedstrijdvibe."

In aanloop naar het toernooi sprak Bisschops al uit dat ze denkt dat een tijd rond de 7,05 nodig zal zijn om de finale te halen. Daarmee zou ze nog dichter in de buurt komen van de prestaties van de Nederlandse sprinticonen die haar voorgingen. Later op de dag moet blijken of ze haar ambities op het mondiale podium daadwerkelijk kan waarmaken.

Later op de dag krijgt Bisschops opnieuw de kans om zich te laten zien in de halve finales, met mogelijk zelfs een plek in de finale als inzet. De Nederlandse ploeg heeft op de WK indoor meerdere ijzers in het vuur, met onder anderen Lieke Klaver die zaterdagavond de finale van de 400 meter loopt. Daarmee blijft de hoop op Nederlands succes in Torun nadrukkelijk levend.