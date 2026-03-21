Minke Bisschops heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 60 meter bij de WK indooratletiek in het Poolse Torun. De 23-jarige atlete kwam in haar heat van de halve finales als zevende over de meet in 7,25 en was daarmee uitgeschakeld. Ze sprak vervolgens over problemen in haar voorbereiding en daar had haar coach een erg opmerkelijke verklaring voor.

Bisschops maakte deze winter een voorzichtige sprong richting de mondiale top. Met haar persoonlijke toptijd van 7,10 schoof ze op de Nederlandse ranglijst aller tijden op naar de derde plaats achter sprinticonen Nelli Cooman en Dafne Schippers, die het Nederlands record van 7,00 delen.

De Limburgse sprak vooraf de ambitie uit om de finale te halen, maar dat bleek niet haalbaar. Na een zwakke start kon ze niet meer aanhaken bij de snelste vrouwen. Julia Alfred uit Saint Lucia won haar heat in 7,04, de Amerikaanse Jacious Sears finishte als tweede in dezelfde tijd.

Ziek

Na afloop gaf Bisschops uitleg over de teleurstelling bij NOS. "Afgelopen maand ben ik twee keer ziek geworden. Ik word eigenlijk normaal nooit ziek", zei ze. Nu gebeurde dat wel en daarvoor gaf ze een opmerkelijke verklaring. "Mijn coach zegt dat het komt doordat je in vorm bent, nou fijn..."

Bovendien heeft ze nog last van de blessure die haar vorig jaar dwarszat tijdens de WK outdoor in Tokio. "Ik heb nog altijd last van mijn hamstring dus voor mijn gevoel was dit seizoen niet echt optimaal. Ik heb wel gewoon goed kunnen trainen afgelopen twee weken, dus ik weet niet waarom het niet is gelukt. Ik heb er niet echt een verklaring voor", besluit ze.

In aanloop naar het toernooi sprak Bisschops al uit dat ze denkt dat een tijd rond de 7,05 nodig zal zijn om de finale te halen. Maar dat zat er voor haar zaterdag dus niet in.

Lieke Klaver

Lieke Klaver zorgde zaterdag wel voor Nederlands succes op de 400 meter. Ze werd tweede in haar eigen race en na de tweede heat bleek haar tijd van 51.02 goed genoeg voor een bronzen medaille.