Nederlandse debutant Job Geerds naar halve finales 60 meter horden op WK

Job Geerds heeft zich op het WK indooratletiek in Glasgow geplaatst voor de halve finales van de 60 meter horden. Het was het debuut van de 21-jarige Amsterdammer, die als derde eindigde in zijn serie. Precies genoeg voor automatische plaatsing in de volgende ronde van het toernooi.

Job Geerds was twee weken geleden nog een nationale held toen hij de Nederlandse titel pakt op de 60 meter. Hij vestigde toen een record van 7,57 seconden, slechts 0,05 seconde boven de vorige recordhouder, Gregory Sedoc (2009). In Glasgow deed hij 7,66 seconde over de 60 meter.