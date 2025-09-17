Xavi Mo-Ajok sprintte zichzelf woensdag naar de halve finales op de 200 meter. De Nederlandse atleet denkt zelfs dat er een finaleplek in zit op de WK atletiek. De 23-jarige atleet uit Rotterdam liep in het nationale stadion van Japan in Tokio naar de tweede plaats in zijn serie in een tijd van 20,35.

Die klassering was precies goed genoeg voor directe doorgang naar de halve finales op donderdag. Olympisch kampioen Letsile Tebogo won de serie in 20,18, maar de Botswaan moest op het rechte stuk naar de finish wel Mo-Ajok inhalen. De Nederlander was hem bij het uitkomen van de bocht voorbijgegaan.

'Denk dat de finale mogelijk is'

"Ik ging iets te relaxed lopen toen ik hem voorbij liep. Ik wist natuurlijk dat het Tebogo was", zei Mo-Ajok na zijn race in het Japan National Stadium. "Ik ging iets te snel naar grotere passen en rustiger lopen. Ik miste nog wat scherpte, maar dat komt omdat dit mijn eerste wedstrijd was sinds de NK begin augustus. Ik liep daar een lichte blessure op. Hier ging het goed, ik voelde fysiek geen belemmering. Ik denk dat de finale halen mogelijk is, al moet ik dan wel in de buurt van mijn persoonlijk record lopen of misschien wel in de 19,9."

Xavi Mo-Ajok behoort tot de lichting nieuwe sprinters die voor successen moeten zorgen nu Churandy Martina is gestopt. Hij zei vooraf geen medaille te verwachten, maar heeft wel als doel gesteld de finale te halen. Mo-Ajok, die Kaapverdisch bloed heeft, kwam deze zomer al in de buurt van records van de populaire Martina, die op vijf Olympische Spelen actief was.

Huidig record van Mo-Ajok

Hij evenaarde met 9,91 zelfs het Nederlands record op de 100 meter, maar liep die tijd met te veel rugwind. Met zijn 20,01 op de 200 meter staat Mo-Ajok veertiende op de deelnemerslijst in Tokio. Mo-Ajok maakt ook deel uit van de estafetteploeg op de 4x100 meter.