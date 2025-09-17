Femke Bol won woensdag overtuigend haar halve finale op de 200 meter horden op de WK atletiek. Na afloop gaf de Nederlandse topatlete aan dat het 'best makkelijk' ging. Dat had zij te danken aan één van haar concurrenten.

Bol rende de 400 meter in een tijd van 52,31 seconden. "Het voelde best makkelijk", sprak ze na afloop van haar race bij de NOS. "Mijn grootste concurrent zat boven me. Toen ik er langs ging, dacht ik: nu gewoon makkelijk, hard doorlopen." De concurrente in kwestie was Dalilah Muhammad, die dus in de buitenste (bovenste) baan startte.

Zij werd op de Olympische Spelen van 2021 tweede op het onderdeel, achter Sydney McLaughlin-Levrone en vóór Bol. "Eigenlijk was het plan om klaar te zijn om volle bak te moeten", zei Bol dan ook. "Ik wist dat ik klaar moest zijn om misschien alles te moeten geven, maar ik had het geluk dat zij boven mij zat."

Strijd met Muhammad

Bol merkte op dat ze wat moeite had met de eerste twee hordes. "Vanaf horde zes is het mijn race en dan is het gewoon gaan." De 25-jarige Amersfoortse hoopt in de finale ook die eerste hordes foutloos door te komen.

Muhammad plaatste zich als tweede voor de finale, met een tijd van 53,14 seconden. In de laatste heat bleek Anna Cockrell de snelste. De Amerikaanse eindigde op de afgelopen Olympische Spelen in Parijs als tweede (voor Bol). Cockrell kon het rustiger aan doen: zij ging met een tijd van 53,28 seconden naar de finale.

Op medaillekoers

De finale is vrijdag om 14.27 uur. Bol hoopt daar haar titel te prolongeren. Afgelopen weekend pakte zij al een zilveren medaille op de 4x400 meter gemengde estafette. Zij zal dit weekend ook meedoen aan de 4x400 meter, waar de vrouwen regerend wereldkampioene zijn.