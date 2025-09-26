Er is een nieuw atletiekkoppel. De Belgische olympisch kampioene Nafi Thiam (31) heeft een relatie met haar coach Michael Van der Plaetsen (40). Het nieuws dat HLN brengt komt na een bewogen week naar buiten.

Thiam is uiterst succesvol meerkampster. Op de Olympische Spelen van 2016, 2020 en 2024 won ze goud op ze zevenkamp. Ook werd ze twee keer wereld- en vier keer Europees kampioen op die discipline. De meeste van die medailles won Thiam met haar toenmalige coach Roger Lespagnard, die ze in oktober 2022 inruilde voor Van der Plaetsen. Thiam was eerder een setje met de Belgische tienkamper Niels Pittomvils.

Liefde bloeit op in Zuid-Afrika

Thiam werkte veertien jaar samen met Lespagnard, maar had het gevoel toe te zijn aan een nieuwe omgeving. Van der Plaetsen voldeed in die zin aan haar wensen, omdat hij woont en traint in Zuid-Afrika. Daar bloeide iets moois op tussen Thiam en haar coach. Volgens Belgische media zijn ze verliefd, al wil de topatlete - of haar management - er geen commentaar op geven.

Met Thiam en Van der Plaetsen is de atletiekwereld weer een setje rijker. Er zijn veel atleten die samen zijn. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de Nederlandse topatlete Femke Bol, die verloofd is met de Belgische hoogspringer Ben Broeders. En Lieke Klaver en Terrence Agard zijn ook samen. Net als topsprinters Noah Lyles (Verenigde Staten) en Junelle Bromfield (Jamaica), die verloofd zijn.

Opmerkelijke rel op WK atletiek

De onthulling van het nieuws van Thiam en Van de Plaetsen komt echter op een beladen moment. Een week geleden was er nog een enorme rel op de WK atletiek, waar de coach van de meerkampster uithaalde naar de Belgische atletiekbond. Thiam gaf op wegens een blessure. In aanloop naar het toernooi had ze het gevoel dat Belgian Athletics haar niet steunde, ook kreeg een belangrijk lid van haar begeleiding geen accreditatie voor de WK.