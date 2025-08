De gevestigde namen op de 400 meter kregen zondag klop op de NK atletiek van de snelste man van het seizoen. Jonas Phijffers (22) veroverde zijn zo gewilde Nederlandse titel in Hengelo en sprak na afloop van zijn gouden race met Sportnieuws.nl: "Ik besef het wel", zei de nieuwe Nederlands kampioen.

Omdat de WK-limiet al binnen was voor Phijffers, was de grote druk er wel af op de NK. Maar als snelste van het seizoen op de 400 meter werd er desondanks tóch wat van hem verwacht. Grote namen als Eugene Omalla, Ramsey Angela en Liemarvin Bonevacia hebben 'veel meer ervaring', weet de Hellendoorner ook. Maar hij versloeg ze toch mooi allemaal in de finale. De tijd loog er niet om: 44,71 seconden. Daarmee heeft hij ook het nationale record voor atleten onder de 23 jaar oud in bezit.

'Maakte me niet uit hoe'

"Ik wilde hoe dan ook winnen vandaag, het maakte me niet uit hoe", zei hij na afloop tegen Sportnieuws.nl. "Die snelste tijd op de 400 meter? Die maakte me niet eens uit, zolang ik maar won. Dat die goede tijd er ook nog bij komt, is mooi meegenomen." Hij liet met zijn tijd Omalla (tweede) en Angela (derde) achter zich. Bonevacia, de nationaal recordhouder op de 400 meter, werd vierde en viel dus net naast het podium.

'Ook wel een soort van logisch'

Of Phijffers wel in de gaten heeft hoe hard het met hem gaat? "Ik besef het wel ja. Ik heb ieder jaar de basis op kunnen voeren. Het is natuurlijk heel bijzonder, maar voor ons (hij en zijn team, red.) is het ook een soort van logisch, al durf ik het zo ook weer niet te zeggen. Maar met de trainingen van de afgelopen tijd, moest dit er wel uitkomen, kón dit er wel uitkomen. En dat is zeker gebeurd", toonde hij zich uitermate tevreden.

'Het is ook raar'

Natuurlijk wilde hij ook graag de snelste tijd ooit op de 400 meter van Bonevacia (44,48 seconden) aanvallen en joeg hij op zijn concurrent, maar dát zat er uiteindelijk niet in. "Ik vind het hele leuke gasten en we spreken elkaar veel. Het is ook raar: je eet de kaas van de ander z'n brood, maar hebt elkaar ook nodig op de estafette en je ziet elkaar veel. Je krijgt ook een soort vriendschap, dat is een bijzondere dynamiek."

'Mijn seizoen is al geslaagd'

Dus dat hij van de grote namen won, voelt dan extra goed voor Phijffers. "Ik was de snelste van het seizoen toen ik deze race in ging en ik wilde ook heel graag, maar ik had geen extra druk. Ik wilde het plan in mijn hoofd gewoon zo goed mogelijk uitvoeren. Daar moest ik mijn hoofd voor leegmaken en dat ging nu veel beter dan in Bergen (tijdens de EK onder 23, waar hij Europees kampioen werd, red.). Mijn seizoen is al geslaagd, alles wat nu nog komt is mooi meegenomen", kijkt hij vast vooruit naar zijn debuut op het 'grote' WK in Japan in september. "Ik hoop zoveel mogelijk ervaring op te doen, maar óók te presteren."